ЭКСПЕРТ | Девелоперы могут намеренно „улучшать“ энергомаркировку новостроек

К примеру, случается, что проект уже готов, а первоначальный анализ энергоэффективности не проведен. Позже становится ясно, что нужного девелоперу класса энергоэффективности достичь невозможно.

Задача специалиста по энергоэффективности — четко обозначить меры, которые следует предпринять в каждом конкретном случае с учетом выбранного архитектурного решения, чтобы здание соответствовало определенному классу энергопотребления.

Как вспоминает старший преподаватель Строительного института Таллиннского технического университета (ТТУ) Анти Хамбург, однажды он черным по белому расписал девелоперу, что конкретно тому нужно сделать, чтобы достичь требуемого класса энергоэффективности. Однако в ходе последующей проверки выяснилось, что предложения эксперта девелопер проигнорировал.