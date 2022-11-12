ТОП бюро недвижимости: активный рынок способствовал миллионным оборотам

Активный рынок

Лидер нынешнего ТОПа в прошлом году занимал в рейтинге третье место, а годом раннее – пятое. Консолидированный товарооборот компании в 2021 году составил 3,89 млн евро, увеличившись на 48% в годовом сравнении. Прибыль до налогообложения выросла с 1,07 млн евро в 2020 году до 1,40 млн евро в 2021 году. По состоянию на конец 2021 года в компании работало 16 человек.

„2021 год был чрезвычайно активным на эстонском рынке недвижимости, и сильный рынок способствовал хорошему результату. Судя по всему, во второй половине 2021 года и в первой половине 2022 года мы прошли пик этого экономического цикла и сопровождавшего его ралли покупок, – прокомментировал результаты прошлого года партнер и председатель правления Kinnisvarabüro Uus Maa OÜ Яанус Лаугус.

Стратегический план компании предусматривает ежегодный рост оборота на 20%, однако в этом году он составит около 10-15%. „Но мы очень довольны результатом. Uus Maa также развивается за счет франшизы, и, если посмотреть на общий оборот, мы идем по графику“, – добавил Лаугус.