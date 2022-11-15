ЭКСПЕРТ | Если учитывать инфляцию, недвижимость уже подешевела

„В свете общего повышения цен – это необратимый процесс. Нет смысла надеяться, что однажды мы сможем снова начать покупать колбасу в магазине по ценам 2019 года. Инфляция сделала своё дело, деньги подешевели, и, с этой точки зрения, всё, что сегодня стоит столько же, сколько, например, прошлой весной, также стало дешевле“, – сказал Меэлис Рянк и добавил, что восстановление покупательной способности людей может произойти только за счёт увеличения доходов.

„По оценкам многих экономических аналитиков, предстоящей зимой нынешний кризис достигнет своей максимальной глубины. Тем не менее, признаков заметного падения номинальной стоимости недвижимости нет. Предложений стало немного больше, и некоторые слишком оптимистично оценённые объекты в незначительной степени дешевеют“, — прокомментировал Меэлис Рянк происходящее на рынке недвижимости.

„Нынешний кризис во многом отличается от жестокого кризиса 2008-2009 годов, прежде всего тем, что сейчас нет пузыря в сфере недвижимости. Даже если спрос ещё больше сократится, капитализация застройщиков настолько высока, а остатки запасов настолько малы, что никто не станет в спешке ликвидировать свои запасы ниже стоимости строительства“, — сказал Меэлис Рянк, добавив, что увеличение числа предложений приведёт только к увеличению длительности периода продаж.

„Сейчас на рынке недвижимости много неопределённости. Следить стоит не только за снижением спроса, но и за движением Euribor, который этим летом стал положительным, и на сегодняшний день уже превысил 2%, а также за его возможным влиянием. В конце концов, конечно, всё будет, как всегда, и придёт день, когда недвижимость снова начнёт расти в цене“, — сказал Меэлис Рянк.