Недвижимость
15.11.2022, 10:13

ФОТО | Вокруг ТЦ Rocca al Mare планируют построить дома высотой до 14 этажей

 (3)
ФОТО: Материалы для прессы Citycon

Девелопер торгового центра Rocca al Mare компания Citycon планирует построить вокруг многоэтажные здания с жилыми и коммерческими площадями, пишет rus.err.ee.

Руководитель центров Citycon Eesti Кристьян Маароос сказал ERR, что для повышения доступности услуг торгового центра Rocca al Mare, а также для развития района предприятие представило властям Таллинна детальную планировку, которая преобразит Rocca al Mare в полноценную жилую и деловую среду.

„В будущем, помимо торгового центра, на данном участке недвижимости должны появиться офисные здания, многоквартирные дома, различные сервисные центры и более удобное для пешеходов городское пространство. Застройка станет выше и разнообразнее, парковку организуют в парковочных домах и под планируемыми зданиями“, - сказал Маароос.

Согласно детальной планировке, здания будут иметь до 14 этажей. В торговом центре построят пятиэтажную пристройку.

Подробнее читайте ЗДЕСЬ.

Оставить комментарий Читать комментарии (3)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии