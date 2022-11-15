ФОТО | Вокруг ТЦ Rocca al Mare планируют построить дома высотой до 14 этажей

Руководитель центров Citycon Eesti Кристьян Маароос сказал ERR, что для повышения доступности услуг торгового центра Rocca al Mare, а также для развития района предприятие представило властям Таллинна детальную планировку, которая преобразит Rocca al Mare в полноценную жилую и деловую среду.

„В будущем, помимо торгового центра, на данном участке недвижимости должны появиться офисные здания, многоквартирные дома, различные сервисные центры и более удобное для пешеходов городское пространство. Застройка станет выше и разнообразнее, парковку организуют в парковочных домах и под планируемыми зданиями“, - сказал Маароос.

Согласно детальной планировке, здания будут иметь до 14 этажей. В торговом центре построят пятиэтажную пристройку.

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