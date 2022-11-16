Теперь за недвижимость можно расплатиться автомобилем! Какие еще льготы предлагают застройщики?

„Многие застройщики попросту внесли небольшие поправки в прейскуранты. В целом изменение цен ограничилось снижением до пяти процентов, и в связи с кризисом в энергетической сфере акцент маркетинговых сигналов сместился в сторону энергетической маркировки и более низких затрат на отопление“, – сказал партнер Pindi Kinnisvara по продажам Пеэп Сооман.

„Просматривая различные порталы по купле-продаже недвижимости и домашние страницы застройщиков, можно сделать вывод о том, что из них примерно пятая часть начала предлагать дополнительные бонусы. Наиболее распространенными из них являются уже знакомые предложения бесплатных парковочных мест и/или кладовых, и вновь на рынке появились также предложения с бесплатной кухонной мебелью“, – добавил он.

„Однако наиболее привлекательными решениями являются обещания ряда застройщиков о том, что на протяжении определенного периода времени они будут сами оплачивать коммунальные расходы. Это рекламирует, к примеру, и такой крупный застройщик как „Bonava“, – отметил Сооман.

„И все же, „вишенкой на торте“ можно назвать возводимый фирмой „Pinered“ жилой район Вийдуметса в Аэгвийду, где в размере до половины суммы стоимость недвижимости можно оплатить не деньгами, а ценными вещами – от криптовалюты до автомобилей и произведений искусства“, – сообщил Сооман.

„По сравнению с прежними сложными рыночными ситуациями застройщики начинают проявлять более творческий подход, и это можно только приветствовать“, – добавил он.