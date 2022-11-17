Постоянно валит дым: читатель из Ласнамяэ обвиняет ресторан

„Уже дым дошел до нашего дома. Мы сперва думали, что пожар, дети прибежали. Но это с ресторана. Я сам работаю в ресторане в Старом городе, и мы делаем шашлыки и блюда на гриле. Но у нас специальная плита-печь поставлена, и мы готовим, не причиняя ущерба другим, никакого дыма не идет на улицу. Неужели ни одной жалобы не было? Хочется дышать чистым воздухом, идя хотя бы по тротуару. И так у нас хватает в этом районе пыли – машин много стало. А здесь еще древнейшее устройство. Пусть поставят печь-плиту, и никаких проблем не будет. Они не думают об окружающей среде и жильцах. Они думают о своем благополучии.