Постоянно валит дым: читатель из Ласнамяэ обвиняет ресторан(2)
„Мы купили квартиру на Паэпарги недавно, первые дома. Ходили с детьми кушать пончики на Паэ, 20. Там есть еще и ресторан, из трубы которого сыпались искры и падали куда попало. Мы решили с детьми покушать сходить, хорошая погода была, посидеть на террасе. Но не смогли, дым валил из труб, окутав рядом все улицы и нас. Мы взяли еду с собой и ушли. Потом еще раз зашли туда – то же самое: дым валит, да еще две большие собаки по террасе расхаживают, а хозяева сидят, алкоголь пьют и курят. Опять ушли“, - написал в редакцию „МК-Эстония“ читатель Артём.
„Уже дым дошел до нашего дома. Мы сперва думали, что пожар, дети прибежали. Но это с ресторана. Я сам работаю в ресторане в Старом городе, и мы делаем шашлыки и блюда на гриле. Но у нас специальная плита-печь поставлена, и мы готовим, не причиняя ущерба другим, никакого дыма не идет на улицу. Неужели ни одной жалобы не было? Хочется дышать чистым воздухом, идя хотя бы по тротуару. И так у нас хватает в этом районе пыли – машин много стало. А здесь еще древнейшее устройство. Пусть поставят печь-плиту, и никаких проблем не будет. Они не думают об окружающей среде и жильцах. Они думают о своем благополучии.
Так что пусть издание спросит у самоуправления Ласнамяэ, а они разъяснят, будут ли они что-нибудь предпринимать“.
От редакции:
„В случае подозрения на загрязнение окружающей среды, в данном случае задымления, необходимо незамедлительно проинформировать Департамент окружающей среды. Это можно сделать, позвонив по государственному телефону 1247 или по адресу электронной почты1247@1247.ee. При звонке на государственный инфотелефон информация быстрее всего дойдет до региональных инспекторов и чиновников. Звонки на 1247 бесплатные“, – отвечает заместитель старейшины управы Ласнамяэ Илья Шнитко. – Также владельцам домов с печным отоплением надо иметь в виду, что трубы нуждаются в постоянном обслуживании. Информацию о вызове трубочиста можно получить по инфотелефону спасательной службы 1524“.