Министр экономики: за рост интрессов по кредитам не могут отвечать только сами люди. Но специальной поддержки не будет, надо поднимать зарплаты(25)
По словам министра экономики и коммуникаций Рийны Сиккут (39), взявшие кредит люди не виноваты в том, что не смогли предвидеть столь резкий рост процентных ставок. Долгие годы у них создавали впечатление, будто деньги ничего не стоят, отметила Сиккут в интервью в Eesti Eskpress.
Тем не менее, к предложению оказать людям, столкнувшимися с увеличением платежей по кредитам, государственную помощь, Сиккут отнеслась скептически. По ее словам, людям просто надо увеличивать зарплаты, чтобы они могли покрывать увеличившиеся расходы. В то же время министр признала, что ответственность за сопутствующие росту процентных ставок негативные последствия не должен нести кто-то один.
„За эти многие годы мы как-то совершенно привыкли, что деньги, в отличие от других ресурсов, должны быть бесплатными. Но это не так, деньги должны иметь цену. Четырехпроцентные интрессы не должны быть каким-то необычным или временным явлением. Но для многих людей это означает увеличение платежей по процентам“.