Министр экономики: за рост интрессов по кредитам не могут отвечать только сами люди. Но специальной поддержки не будет, надо поднимать зарплаты

Тем не менее, к предложению оказать людям, столкнувшимися с увеличением платежей по кредитам, государственную помощь, Сиккут отнеслась скептически. По ее словам, людям просто надо увеличивать зарплаты, чтобы они могли покрывать увеличившиеся расходы. В то же время министр признала, что ответственность за сопутствующие росту процентных ставок негативные последствия не должен нести кто-то один.