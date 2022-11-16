Недвижимость
16.11.2022, 12:10

Растущая ставка Euribor снижает спрос на недвижимость

 (1)
Euribor
Euribor
ФОТО: Shutterstock

Жители Эстонии все реже могут позволить себе столь дорогостоящую покупку, как недвижимость, считают экономисты. Немалую роль в этом сыграло и повышение ставки Euribor, пишет rus.err.ee.

Европа будет жить в новой реальности: ставка межбанковского денежного рынка Euribor долгое время была либо отрицательной, либо нулевой. Теперь же она стремительно растет. Как известно, Euribor и рынок недвижимости тесно связаны между собой, сообщает „Актуальная камера“.

„Фьючерсы Euribor показывают, что в следующем году шестимесячный Euribor должен будет подняться до отметки в 3,5 %, а вот после - потихоньку снизиться. Это сильно повлияет на выплаты по жилищным кредитам“, - сказал главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.

Пикового значения процентной стави следует ожидать весной 2023 года. При этом эстонские эксперты не предвещают краха всего сектора недвижимости.

Подробнее читайте ЗДЕСЬ.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии