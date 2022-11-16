Растущая ставка Euribor снижает спрос на недвижимость

Европа будет жить в новой реальности: ставка межбанковского денежного рынка Euribor долгое время была либо отрицательной, либо нулевой. Теперь же она стремительно растет. Как известно, Euribor и рынок недвижимости тесно связаны между собой, сообщает „Актуальная камера“.

„Фьючерсы Euribor показывают, что в следующем году шестимесячный Euribor должен будет подняться до отметки в 3,5 %, а вот после - потихоньку снизиться. Это сильно повлияет на выплаты по жилищным кредитам“, - сказал главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.

Пикового значения процентной стави следует ожидать весной 2023 года. При этом эстонские эксперты не предвещают краха всего сектора недвижимости.

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