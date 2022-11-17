Жители Эстонии не стремятся фиксировать процентную ставку по жилищному кредиту

За год шестимесячный еврибор вырос на 2%, поднявшись с -0,5% до +1,6%. В итоге процентная ставка по жилищным кредитам за год выросла с 2 до 3%. При этом жители Эстонии не испытывают особо интереса к фиксированной ставке, передает „Актуальная камера“.

„Если человек заинтересован в одинаковых платежах каждый месяц и хочет знать их размер на протяжении всего периода, то мы предлагаем график фиксированного аннуитета, то есть с гибким сроком окончания. Это дает клиенту долгосрочное решение на протяжении всего периода выплат и постоянную ставку выплат“, – сказала глава отдела жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма.

То есть, если еврибор растет, то срок выплат увеличивается, а платеж остается тем же. В случае фиксированной ставки ежемесячные платежи растут сразу же. И обычно ставка выше, разница может составлять от полпроцента до двух.

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