Эстонский девелопер продает в Болгарии коммерческое здание за 9 миллионов евро
Инициированный Arco Vara проект здания Madrid BLVD с коммерческими и жилыми площадями был завершен в 2010 году. В здании с двумя подземными и 9 надземными этажами расположены парковка, квартиры, торговый центр и офисы. Все квартиры в здании были проданы, но Arco Vara по-прежнему занималась арендой торговых и офисных помещений, общая площадь которых составила около 7 500 м².
По словам руководителя Arco Vara Мико Нийнемяэ, владение и управление коммерческим зданием больше не согласуется с планами компании. „Стратегия Arco Vara на ближайшие несколько лет предусматривает развитие качественной жилой недвижимости. Работа с коммерческими помещениями требует отдельной команды, а оперирование только одним зданием такого типа достаточно накладно“, — пояснил он.
Согласно предварительному договору, цена сделки по зданию Madrid BLVD, которое располагается в центре Софии, составляет 9,1 млн евро, а окончательный договор купли-продажи будет подписан не позднее, чем через 6 месяцев. Покупателями здания являются три компании, инвестирующие в коммерческую недвижимость в Болгарии. „Цена продажи отвечает ожиданиям“, — подтвердил Нийнемяэ, который сказал, что Arco Vara получит небольшую часть суммы продажи после заключения предварительного договора, а остальную часть — после завершения сделки. Полученные от продажи средства предприятие Arco Vara намерено инвестировать в новые участки, подходящие для жилищного строительства.
По словам Мико Ниинемяэ, Болгария наряду с Эстонией и в дальнейшем останется важным рынком для Arco Vara. „Как и в Эстонии, отныне мы сосредоточимся только на строительстве жилых домов в Болгарии. Недавно мы подписали договор генподряда с болгарским филиалом всемирно известной австрийской строительной компании Strabag на строительство первого этапа жилого района Botanica Lozen. Новый комплекс частных домов строится недалеко от столицы Софии в красивой природной среде, а центр города находится всего в 15 минутах езды на автомобиле. Наша цель – как в Эстонии, так и в Болгарии - создавать районы с полноценной жилой средой, где мы сами хотели бы жить. Я считаю, что частные дома Botanica Lozen Residences полностью соответствуют этому критерию“, — сказал руководитель Arco Vara.
На данный момент Arco Vara не планирует заниматься объектами коммерческой недвижимости. „Это не исключено в отдаленном будущем, но не раньше 2026 года“, — сказал Мико Нийнемяэ.