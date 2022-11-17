ФОТО | В Ülemiste City открывается здание с тропическим садом, водопадом и световой скульптурой
Сегодня в Ülemiste City будет открыто коммерческое здание имени первой в Эстонии женщины-профессора Альмы Томингас (Tominga Maja), стоимость которого составляет 30 миллионов евро, что делает его крупнейшей инвестицией в проект офисного здания в Ülemiste City. Открытие уникального для Европы зеленого дома также знаменует собой завершение городского квартала Öpiku и пешеходной набережной в целостное и удобное для человека 5-минутное городское пространство.
„Завершение строительства зеленого дома Альмы Томингас имеет большое значение для Ülemiste City как третьей по величине экономики в Эстонии, — сказал председатель совета Mainor Grupp Гуйдо Пярнитс. — Во-первых, это крупнейшая инвестиция в одно офисное здание за всю историю бизнес-городка. Во-вторых, здание Томингас — это не просто очередное офисное здание, здесь создана совершенно уникальная для Европы рабочая среда, поддерживающая развитие талантов, где инновации идут рука об руку с зелеными технологиями. И, в-третьих, городской квартал Öpiku был полностью завершен как 5-минутное городское пространство, что является шагом вперед в реализации более широкого видения региона Юлемисте как важного транспортного, торгового и делового центра“.
По словам председателя правления Mainor Ülemiste AS Урселя Вельве, выдающаяся архитектура здания, инженерные достижения и пространственные решения учитывают максимальную экологическую устойчивость, предлагая свое видение офисной среды нового поколения. Уникальности дому Томингас придает наличие пальмового сада с тропическими растениями и водопадом, а также созданная эстонским художником по свету Тынисом Велламаа световая скульптура, расположенная в фойе и возвышающаяся на несколько этажей.
„Во время строительства мы сотрудничали с учеными из Тартуского университета, которые помогли оценить и проанализировать влияние окружающей среды на физическое, социальное и психическое здоровье людей, создав модель здоровья Ülemiste City, — сказал Урсель Вельве. — Чтобы поддержать перерывы в работе, мы построили в здании тропический оазис, где вы можете отдохнуть и освежить свои чувства в естественной среде. Стратеги по городскому планированию, эксперты по внутреннему климату, специалисты по LEED и цифровым технологиям также внесли свой вклад в строительство Tominga Maja“.
В здании Alma Tominga будут работать крупные международные корпорации, такие как Fujitsu и Breakwater Technology, а также эстонские лидеры в области инноваций и разработок Skeleton Technologies и Фонд поддержки предпринимательства и инноваций, или совместное учреждение EAS и KredEx.
11-этажное офисное здание Alma Tominga было построено максимально жизнеспособным. Планируется, что здание будет иметь золотой сертификат LEED за энергетическую и экологическую устойчивость, на нем установлены солнечные батареи и зеленая крыша. Здание использует зеленую энергию и систему централизованного теплоснабжения и охлаждения Utilitas, установленную в прошлом году. Главный проектировщик дома площадью более 20 000 квадратных метров — архитектурное бюро PLUSS, а строители — команды Nordecon и NOBE.
Информационная модель проекта (BIM) здания использовалась строителями для управления, организации и контроля процесса строительства. Застройщик передает разработчику модель AS-Built, которая позволяет в будущем управлять зданием со значительно большей эффективностью и меньшими затратами в течение срока службы. Как застройщик здания, Mainor Ülemiste является лидером в области цифрового строительства на эстонском ландшафте разработок программного обеспечения и строительства, используя информационную модель, разработанную для управления зданием.