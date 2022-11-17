ФОТО | В Ülemiste City открывается здание с тропическим садом, водопадом и световой скульптурой

„Завершение строительства зеленого дома Альмы Томингас имеет большое значение для Ülemiste City как третьей по величине экономики в Эстонии, — сказал председатель совета Mainor Grupp Гуйдо Пярнитс. — Во-первых, это крупнейшая инвестиция в одно офисное здание за всю историю бизнес-городка. Во-вторых, здание Томингас — это не просто очередное офисное здание, здесь создана совершенно уникальная для Европы рабочая среда, поддерживающая развитие талантов, где инновации идут рука об руку с зелеными технологиями. И, в-третьих, городской квартал Öpiku был полностью завершен как 5-минутное городское пространство, что является шагом вперед в реализации более широкого видения региона Юлемисте как важного транспортного, торгового и делового центра“.

По словам председателя правления Mainor Ülemiste AS Урселя Вельве, выдающаяся архитектура здания, инженерные достижения и пространственные решения учитывают максимальную экологическую устойчивость, предлагая свое видение офисной среды нового поколения. Уникальности дому Томингас придает наличие пальмового сада с тропическими растениями и водопадом, а также созданная эстонским художником по свету Тынисом Велламаа световая скульптура, расположенная в фойе и возвышающаяся на несколько этажей.

„Во время строительства мы сотрудничали с учеными из Тартуского университета, которые помогли оценить и проанализировать влияние окружающей среды на физическое, социальное и психическое здоровье людей, создав модель здоровья Ülemiste City, — сказал Урсель Вельве. — Чтобы поддержать перерывы в работе, мы построили в здании тропический оазис, где вы можете отдохнуть и освежить свои чувства в естественной среде. Стратеги по городскому планированию, эксперты по внутреннему климату, специалисты по LEED и цифровым технологиям также внесли свой вклад в строительство Tominga Maja“.