Как сделать свое жилье более энергоэффективным: 5 советов

Также важно, есть ли уже под крышей жилые помещения или вы хотите использовать чердак в качестве жилого помещения в будущем. В этом случае чердак необходимо утеплить и сразу же установить мансардные окна. Добавлять утепление и окна позже будет значительно дороже.

Есть несколько способов утеплить крышу – чтобы найти наиболее подходящее решение стоит проконсультироваться со специалистом. При смене крыши следует также подумать о том, меняет новая крыша внешний вид дома или нет. Если новая крыша полностью отличается от старой, потребуются разрешение на строительство и проект.

Замена крыши обычно является одной из первых работ при ремонте дома. Причина проста: дырявая и старая крыша не удержит тепло и не задержит воду. Недостаточная теплоизоляция крыши и чердака является одной из основных причин высоких счетов за отопление. Плохо утепленную крышу легко заметить зимой: на неутепленной крыше снега нет, а с ее края свисают длинные сосульки. Чем больше на крыше снега и чем меньше сосулек, тем лучше она сохраняет тепло.

Если вы собираетесь менять окна, стоит также подумать о том, должны ли они открываться и как их можно будет с удобством обслуживать. Помимо сохранения тепла, при выборе окон важна и звукоизоляция.

Замена окон позволяет сохранять дома значительно больше тепла – теплый воздух не выходит из помещения, а холодный уличный воздух зимой внутрь не попадает. Чтобы действительно получить пользу от замены окон, предпочтение следует отдать окнам с более низким коэффициентом теплопередачи. Например, тройной стеклопакет обладает меньшей теплопроводностью, чем двойной.

Чтобы начать повышать энергоэффективность дом а, сначала необходимо составить подробный план реновации или ремонт а. Обратившись за помощью к специалисту, будет легче оценить, какие именно работы обеспечат наибольшую экономию энергии, а также определить бюджет. Мы пригласили на помощь эксперта по строительству Уку Вигеля, который дал пять рекомендаций, как сделать жилье более энергоэффективным.

3. Утепление фасада

Если окна и крыша не пропускают тепло, следует оценить и фасад дома. Плохо утепленный или старый фасад выпускает из дома драгоценное тепло и значительно снижает энергоэффективность здания.

При работе с фасадом в первую очередь необходимо определить, насколько хорошо дом удерживает тепло: плохо утепленный дом можно распознать, например, по тому, что в помещении образуется излишняя влага. В этом случае следует найти, где именно в помещение попадает влага, и где из него выходит тепло – виновниками могут быть карнизы, цоколь или оконные узлы.

Вне зависимости от строительного материала дома, фасад в основном утепляют снаружи. Например, каменные строения не следует утеплять изнутри, так как при утеплении изнутри на стенах за утеплителем образуется влага. Это приводит к риску появления плесени и грибковых поражений, которые вредят как дому, так и его обитателям. При утеплении фасада следует также продумать систему вентиляции, которая, помимо повышения энергоэффективности, значительно улучшает внутренний климат дома.

4. Замена системы отопления

Замена системы отопления дома на современную – один из основных способов экономии энергии. Однако к этой работе следует приступать только когда вы убедились в способности окон, крыши и фасада здания эффективно удерживать тепло. В противном случае замена системы отопления может не окупиться.



В связи с подорожанием газа многие домовладельцы в настоящее время ищут альтернативу газовому отоплению, которое ранее считалось одним из наиболее доступных видов отопления. Вид отопления, который вы выберете, должен подходить для конкретного дома и действительно помогать вам экономить – например, это может быть воздушно-водяной тепловой насос, геотермальный тепловой насос, котел на пеллетах и ​​т.д.