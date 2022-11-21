Получил - заплати: пенсионерка вступила в права наследования, а потом государство с нее потребовало огромную сумму(13)
Жительница Таллинна Елена (имя изменено) оказалась в непростой ситуации: она в прошлом году получила наследство за границей, и ей в связи с этим пришлось заплатить огромные суммы как в той стране, так и в Эстонии. „Это наследство, оказывается, увеличило мой суммарный годовой доход, и мне в ноябре сообщили, что я должна заплатить аж 2400 евро!“ – рассказала пенсионерка редакции „МК-Эстония“.
„Я работаю, – начинает свой рассказ Елена. – И так как мой доход суммарно – меньше 1200 евро в месяц, то я использовала в полной мере эту налоговую льготу в размере 500 евро в месяц. Но в прошлом году у меня умер дядя в Украине, оставив мне в наследство недвижимость. Потом со мной связался человек, который захотел ее купить. И маклер по моей доверенность ее продал, а мне перевел деньги на счет“.
Так как Елена – не гражданка Украины, то она должна была заплатить в Украине 20% налогов от суммы наследства.
Вот так сюрприз!
„И в этом году, когда я подавала налоговую декларацию, я указала, что получила наследство, и вписала в декларацию сумму – 8000 долларов, – добавляет Елена. – Я предполагала, что мне нужно будет уплатить налоги, но думала, что это будет порядка 1600 евро. Ведь 20% от 8000 евро – это 1600 евро. Но недавно получила письмо, где мне сообщали, что я должна заплатить 2400 евро!“
Елена очень удивилась: откуда такая сумма? И поехала в Налогово-таможенный департамент, чтобы разобраться.
„Там мне объяснили, что так как я в прошлом году в полной мере использовала свою налоговую льготу в размере 500 евро в месяц, которая положена только тем, чей годовой доход – меньше 14 400 евро, а полученное наследство сильно увеличило мой годовой доход, то я теперь должна вернуть, получается, часть льготы государству“, – передает сказанное Елена.
Следите за цифрами
„Размер общего не облагаемого подоходным налогом дохода зависит от годового дохода, – комментирует ситуацию ведущий специалист Налогово-таможенного департамента Татьяна Клеттенберг. – В годовой доход засчитывается доход, полученный как в Эстонии, так и за рубежом. Поэтому, если вы осведомлены заранее, что кроме заработной платы у вас будет также и другой доход, то вы можете известить работодателя о том, что вы отказываетесь от применения не облагаемого налогом дохода в полном объеме или частично“.
Причем, если бы Елена получила наследство в следующем году, то ей бы пришлось заплатить гораздо меньше налогов. Ведь с 01.01.2023 лицам, достигшим пенсионного возраста по старости, применяется отдельный не облагаемый налогом доход, в размере средней пенсии по старости (704 евро в месяц) – независимо от размера дохода человека.
Поучительная история
„Я не возмущаюсь, – подытоживает Елена. – Должна – так должна. И я уже заплатила эту сумму. А свою историю решила рассказать, чтобы другие тоже знали, что такое может быть. И что нужно смотреть не только на доход в месяц, но и суммарно за год – а то придется, как и мне, потом доплачивать“.