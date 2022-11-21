Получил - заплати: пенсионерка вступила в права наследования, а потом государство с нее потребовало огромную сумму

„Я работаю, – начинает свой рассказ Елена. – И так как мой доход суммарно – меньше 1200 евро в месяц, то я использовала в полной мере эту налоговую льготу в размере 500 евро в месяц. Но в прошлом году у меня умер дядя в Украине, оставив мне в наследство недвижимость. Потом со мной связался человек, который захотел ее купить. И маклер по моей доверенность ее продал, а мне перевел деньги на счет“.

Так как Елена – не гражданка Украины, то она должна была заплатить в Украине 20% налогов от суммы наследства.

Вот так сюрприз!

„И в этом году, когда я подавала налоговую декларацию, я указала, что получила наследство, и вписала в декларацию сумму – 8000 долларов, – добавляет Елена. – Я предполагала, что мне нужно будет уплатить налоги, но думала, что это будет порядка 1600 евро. Ведь 20% от 8000 евро – это 1600 евро. Но недавно получила письмо, где мне сообщали, что я должна заплатить 2400 евро!“

Елена очень удивилась: откуда такая сумма? И поехала в Налогово-таможенный департамент, чтобы разобраться.

„Там мне объяснили, что так как я в прошлом году в полной мере использовала свою налоговую льготу в размере 500 евро в месяц, которая положена только тем, чей годовой доход – меньше 14 400 евро, а полученное наследство сильно увеличило мой годовой доход, то я теперь должна вернуть, получается, часть льготы государству“, – передает сказанное Елена.

Следите за цифрами

„Размер общего не облагаемого подоходным налогом дохода зависит от годового дохода, – комментирует ситуацию ведущий специалист Налогово-таможенного департамента Татьяна Клеттенберг. – В годовой доход засчитывается доход, полученный как в Эстонии, так и за рубежом. Поэтому, если вы осведомлены заранее, что кроме заработной платы у вас будет также и другой доход, то вы можете известить работодателя о том, что вы отказываетесь от применения не облагаемого налогом дохода в полном объеме или частично“.