Важна не только процентная ставка! 9 нюансов, которые нужно учесть, чтобы жилищный кредит не повис „камнем на шее“(4)
Ходатайство и получение жилищного кредита – это одно из самых сложных и важных решений, которые люди принимают на протяжении своей жизни. Оно будет оказывать влияние на семейный бюджет на протяжении последующих 20–30 лет. Как говорится, „жилищный кредит связывает двух людей крепче, чем узы брака“.
Часто люди отдают предпочтение предложению одного или другого банка, основываясь исключительно на размере процентной ставки по принципу: „чем меньше – тем лучше“. А зря! В долгосрочной перспективе эта стратегия может оказаться не столь выгодной.
„К принятию решения о ходатайстве и подписанию договора о жилищном кредите всегда – и особенно сейчас – стоит подходить взвешенно, детально изучить все условия, продумать финансовые потоки вашей семьи“, – советует руководитель отдела частного финансирования LHV Кэтлин Ватсель. Внимательный и точный расчет сегодня заложит крепкий фундамент вашего дома на последующие десятилетия и кредит не будет „камнем на шее“.
Рассказываем о 9 важных моментах в договоре, на которые следует обратить внимание:
1. Повседневные банковские комиссии
При подписании договора о получении жилищного кредита банк обычно исходит из того, что вы станете его клиентом, и хочет, чтобы ваша зарплата шла в тот же банк. Поэтому очень важно убедиться, что ежедневные услуги банка, такие как платежи, банковские карты, „управление“ счетом или весь банковский пакет по приемлемым для вас ценам даже в течение длительного периода времени.
2. Стоимость оформления договора и услуги нотариуса
Иногда плата за оформление договора может быть достаточно высокой. Порой банки проводят акции, когда можно получить кредит без платы за заключение договора. Также стоит обратить внимание, кто и сколько платит за услуги нотариуса.
3. Какой будет график выплат – регулярный аннуитетный или фиксированный?
Начисляются ли проценты на основную сумму кредита или на ее остаток? Аннуитет — это график погашения кредита, когда основной долг и проценты по кредиту выплачиваются равными суммами. Обычный аннуитетный график – наиболее распространённый способ погашения жилищного кредита. К основной сумме кредита будет добавлен банковский процент. В случае такого графика с каждым платежом процентная часть уменьшается, потому что проценты начисляются от остатка основной части. Фиксированный график означает, что платеж по кредиту будет одинаковым каждый месяц. Платежи по кредиту с фиксированным графиком выплаты основной суммы сначала выше, чем в аннуитетном графике, но второй половине графика выплат они становятся ниже.
4. Фиксированная или не фиксированная ставка Euribor?
В течение последних шести лет ставка Euribor оставалась отрицательной, что означает, что в кредитных договорах ставка Euribor была равна нулю, а сегодня она выросла до 2,5%. „Увеличение процентной ставки на 1% означает для среднего жилищного кредита (около 100 000 евро на 25 лет) увеличение ежемесячного платежа примерно на 50 евро. Поэтому при ходатайстве о кредите мы рекомендуем продумать, сможете ли вы справиться выплатами по кредиту с более высокой процентной ставкой, например, в 6% для собственной уверенности в завтрашнем дне“, – говорит Ватсель.
„Чтобы снизить риск увеличения Euribor, его можно зафиксировать. Мы предлагаем это сделать людям, которые хотят обеспечить себе ощущение безопасности, что с их счета будет ежемесячно списываться определенная сумма. В этом месте я напоминаю вам, что фиксированная процентная ставка — это не сегодняшний Euribor, а за ним стоит более длинный и полный калькулятор риска, и этот процент, безусловно, выше, чем текущий шестимесячный Euribor“, — подчеркивает она.
5. Плата за внесение изменений в договор
Причины, по которым может возникнуть необходимость изменить договор, могут быть самые разные. Например, вы захотите изменить график платежей или дату выплат. У разных банков могут быть разные условия.
6. Условия возвращения кредита
Сначала кажется, что мы берем первый и последний жилищный кредит в своей жизни, но течением времени у вас может возникнуть возможность или желание погасить кредит. „Очень небольшое количество людей возвращают кредит согласно графику. Обычно в течение семи лет люди хотят сменить жилье, например, на более просторное. Тогда возникает необходимость либо погасить кредит, либо ходатайствовать о его рефинансировании. Обратите внимание, на каких условиях это можно сделать. Например, некоторые банки требуют уведомления за три месяца, и если этого не сделать, то придется доплатить за досрочное погашение“, – говорит Ватсель. Например, возвращение кредита в LHV – бесплатно.
7. Возможность и условия кредитного отпуска
20–30 лет – это долгий срок. Необходимость кредитного отпуска может возникнуть не только из-за материальных трудностей, но и, например, из-за того, что в какой-то момент вы решите отправиться в длительное путешествие или уйти в творческий отпуск. Обратите внимание, на каких условиях это можно сделать.
8. Оценочный акт недвижимости
Иногда в строящихся зданиях возникают случаи, когда договор о кредите заключается сегодня, а реальные деньги выплачиваются через несколько лет, когда квартира будет готова. Если у финансового учреждения возникает подозрение, что за время строительства стоимость недвижимости упала, то оно может запросить дополнительный оценочный акт. Это может привести к тому, что банк потребует больший размер самофинансирования. „В отличие от многих других финансовых организаций, в LHV при покупке жилья в новостройке мы просим клиента предоставить оценочный акт только один раз во время подписания кредитного договора. Это исключает ситуацию, когда клиент может столкнуться с ситуацией, когда банк потребует увеличения самофинансирования“, — объясняет Ватсель.
9. Страхование жилья
Страхование жилья напрямую не связано с выплатами по жилищному кредиту, но все-таки этот ежемесячный платеж обязательно появляется в графе семейного бюджета. Пакеты страхования жилья различаются по покрытию рисков. Стоит внимательно изучить условия и продумать, какие риски наиболее вероятны в вашей ситуации. Например, что может грозить вашему дому больше – наводнение или потоп от соседей? Экономить на страховании не стоит, но и переплачивать за ненужные риски тоже. Кроме этого, в договоре страхования стоит обратить внимание на размер самоответственности при возникновении страхового случая.
Кроме практических советов, которые выражаются в конкретных цифрах, есть еще и эмоциональная составляющая – качество работы службы поддержки. Гибкость и быстрота принятия решений в банке, удобство использования, доступность консультантов – это немаловажные факторы, поскольку вы заключаете договор на десятилетия вперед.