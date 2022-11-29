ЭКСПЕРТ | Как взять жилищный кредит, если самофинансирования не хватает

А если купить квартиру за 100 000 евро планирует семья, имеющая как минимум троих детей в возрасте до 19 лет, KredEx предлагает еще более выгодное поручительство, и в этом случае семье нужно найти всего 5% или 5 000 евро самофинансирования, а банк выдаст жилищный кредит в размере 95 000 евро.

Например, если человек хочет купить квартиру за 100 000 евро, его собственное финансирование должно составлять не менее 15%, или 15 000 евро. Максимальная сумма кредита, которую может ему выдать банк, составляет 85 000 евро. С учетом поручительства KredEx, покупателю нужно внести 10%, или 10 000 евро, и банк будет готов выдать кредит в размере 90 000 евро.

Поручительство KredEx частично заменяет самофинансирование. Для этого банк заключает договор поручительства по жилищному кредиту от имени KredEx таким образом, чтобы минимальное самофинансирование, требуемое от клиента, составляло всего 10%. Для семей с детьми требование самофинансирования составляет всего 5% от рыночной стоимости приобретаемого жилья.

Поручительства KredEx по жилищным кредитам существуют на рынке уже пару десятков лет и предназначены для поддержки покупки жилья. Поручительство KredEx, по сути, означает, что KredEx берет на себя обязательство по выплате кредита в ситуации, когда сами заемщики больше не в состоянии погашать кредит. Размер суммы гарантии оговаривается в договоре займа и поручительства.

Наиболее распространенной альтернативой денежному самофинансированию или уменьшению суммы самофинансирования является дополнительный залог – заемщик предлагает в качестве залога в дополнение к приобретаемому имуществу другую квартиру или дом. Как правило, дополнительный залог должен принадлежать соискателю кредита, но, например, Coop Pank также принимает недвижимость, принадлежащую родителям, бабушкам и дедушкам.

Новое поручительство для сельских регионов

Начиная с первого полугодия этого года KredEx предлагает новую услугу поручительства по жилищному кредиту для покупателей жилья в сельской местности. В случае кредита с таким поручительством стоимость недвижимости значения не имеет, так как в этом случае приобретаемая недвижимость не требуется банку в качестве залога.

Покупателю жилья в сельской местности Kredex гарантирует 80% жилищного кредита, а 20% жилищного кредита остаются необеспеченными. Клиент должен иметь 10% от общей стоимости жилья в качестве самофинансирования. Coop Pank является первым и пока единственным банком в Эстонии, в сотрудничестве с KredEx предлагающим жилищные кредиты на таких условиях.

Для заемщика это означает следующее. Если цена жилья в сельской местности составляет, например, 50 000 евро, и еще 50 000 евро пойдет на ремонт, то общая стоимость проекта составит 100 000 евро. Если у покупателя есть 10 000 евро, банк предлагает ему кредит в размере 90 000 евро. При этом поручительство KredEx обеспечивает 72 000 евро кредита, а 18 000 евро остаются банку необеспеченными.

Подробнее о возможностях и условиях KredEx можно узнать на сайте ЗДЕСЬ.

В дополнение к поручительствам KredEx также предлагает пособия на реконструкцию малых жилых зданий.

Совместный кредит MES поможет покрыть самофинансирование при покупке жилья

Совместный кредит, предлагаемый Целевым учреждением поддержки жизни на селе (MES), также помогает купить, построить и отремонтировать дом, расположенный вдали от крупных центров и в небольших сельских районах. Можно оформить совместный кредит MES в размере до 100 000 евро, но не больше размера жилищного кредита, выдаваемого банком. Например, если на покупку загородного дома семья хочет взять жилищный кредит в размере 180 000 евро, доля MES может составить 90 000 евро при условии, что банк также профинансирует кредит в размере 90 000 евро.

Совместный кредит MES предназначен для использования в качестве самофинансирования при покупке и ремонте дома. Приобретаемый дом является залогом как для банка, так и для MES. Клиент подписывает два кредитных договора: договор жилищного кредита с банком и договор совместного кредита с MES. Как правило, банки не принимают другие кредиты в качестве источника самофинансирования, но совместный кредит MES является исключением.

Приведем другой пример: семья хочет купить хутор, цена которого составляет 70 000 евро. Для этого банк выдает жилищный кредит в размере 40 000 евро, а MES дополнительно предоставляет 30 000 евро для покрытия самофинансирования. Самой семье не нужно вкладывать в самофинансирование ни цента, и они могут использовать все свои сбережения для ремонта.

Важно учитывать, что совместный кредит MES и поручительство KredEx нельзя использовать одновременно. Больше о возможностях и условиях совместного кредита MES вы можете узнать ЗДЕСЬ.

Проконсультируйтесь с местным самоуправлением и банком Каждому покупателю жилья также стоит уточнить в местном самоуправлении, предлагаются ли там субсидии на покупку жилья и какие именно – некоторые предлагаемые местными самоуправлениями пособия часто подходят для самофинансирования.