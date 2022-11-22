22.11.2022, 19:43
ЭКСПЕРТ | Euribor стремится к новым высотам(7)
Шестимесячный Euribor достиг отметки 1% к концу августа и отметки 2% к середине октября. В начале ноября он составлял 2,168%.
Ранее глава Coop Pank Маргус Ринг признавал, что охлаждение экономики и рост процентных ставок привели к тому, что спрос на жилищные кредиты упал на треть.
И хотя пока что у клиентов нет возникает трудностей с оплатой счетов, в ближайшем будущем это может измениться. По словам Ринка, в ноябре температура опустилась ниже нуля, что увеличит и счета за электроэнергию, однако даже после получения декабрьских счетов люди обычно находятся в хорошем настроении благодаря ожиданию Рождества. „В начале января наступает реальность – темно, холодно, и счета в почтовом ящике – это может быть сложным периодом“, – отметил он.