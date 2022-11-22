ЭКСПЕРТ | Euribor стремится к новым высотам

И хотя пока что у клиентов нет возникает трудностей с оплатой счетов, в ближайшем будущем это может измениться. По словам Ринка, в ноябре температура опустилась ниже нуля, что увеличит и счета за электроэнергию, однако даже после получения декабрьских счетов люди обычно находятся в хорошем настроении благодаря ожиданию Рождества. „В начале января наступает реальность – темно, холодно, и счета в почтовом ящике – это может быть сложным периодом“, – отметил он.