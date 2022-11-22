Недвижимость
22.11.2022, 19:43

ЭКСПЕРТ | Euribor стремится к новым высотам

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2147199867
ФОТО: Konektus Photo | Shutterstock

Euribor продолжает расти. Шестимесячный Euribor достиг 2,342% – это самый высокий уровень с января 2009 года, пишет dv.ee.

Шестимесячный Euribor достиг отметки 1% к концу августа и отметки 2% к середине октября. В начале ноября он составлял 2,168%.

Ранее глава Coop Pank Маргус Ринг признавал, что охлаждение экономики и рост процентных ставок привели к тому, что спрос на жилищные кредиты упал на треть.

И хотя пока что у клиентов нет возникает трудностей с оплатой счетов, в ближайшем будущем это может измениться. По словам Ринка, в ноябре температура опустилась ниже нуля, что увеличит и счета за электроэнергию, однако даже после получения декабрьских счетов люди обычно находятся в хорошем настроении благодаря ожиданию Рождества. „В начале января наступает реальность – темно, холодно, и счета в почтовом ящике – это может быть сложным периодом“, – отметил он.

Читайте подробнее на dv.ee.

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