Скандальный девелопер объявлен банкротом: денег требуют даже родители

Долговые требования к Сильду достигают 8,8 млн евро, в то время как на балансе его счета всего 65 евро и 93 цента. Банкротный управляющий Кристо Тедер признает, что инвесторы не смогут вернуть назад даже часть своих денег.

Через платформу софинансирования Crowdestate Кристьян Сильд обманул несколько сотен инвесторов, которые вложили деньги в различные проекты Сильда в сфере недвижимости. Crowdestate смогла инициировать процедуру банкротства в отношении проекта недвижимости на улице Метса. Сильд одолжил необходимые для проекта деньги через компанию Skylines Iru Vara OÜ, однако поручился за них лично. В итоге предприниматель не смог выплатить долг. Он также не вернул долги десяткам других компаний и инвесторов.

Суд признал Кристьяна Сильда банкротом в середине июля этого года. Примечательно, что незадолго до этого мужчина успел приобрести два автомобиля – внедорожник Audi Q2 и гибрид Toyota Corolla. Вместе взятые эти автомобили стоят примерно в тысячу раз больше, чем осталось на счету предпринимателя.