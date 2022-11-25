ОПРОС | Почти половина населения Эстонии не имеет достаточного дохода для покупки жилья

Об этой проблеме сообщили 60% жителей Латвии и 47% жителей Эстонии. Чаще она встречается у людей моложе 34 лет, особенно в Латвии и Литве. Второй по значимости проблемой, которую назвали жители Эстонии и Латвии, отложившие покупку собственного жилья, была неуверенность в будущем, в то время как в Литве ссылались на трудности с накоплением первоначального взноса.

Руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Танель Ребане, отметил, что в условиях высокой инфляции и многолетнего роста цен на недвижимость все больше людей в странах Балтии сталкиваются с тем, что их доходов уже не хватает на покупку собственного жилья. „За последний год произошли особенно большие изменения, и многие уже не могут брать крупные кредиты, которые они могли взять год назад“, – сказал Ребане.

Эта проблема также возникла для людей в возрасте 30 лет, которые, как предполагается, находятся в наиболее экономически активной фазе своей жизни, когда доходы часто являются самыми высокими и наиболее стабильными. В этой возрастной группе также самая высокая доля обладателей жилищных кредитов.

Ребане добавил, что сложная геополитическая ситуация, резкий рост цен на энергию и газ, растущая инфляция и ряд других факторов снизили желание людей покупать жилье в этом году. „В аналогичном опросе прошлого года неуверенность в будущем была третьей по распространенности причиной откладывания покупки жилья. Сейчас она уже вторая в Эстонии и Латвии“, – сказал Ребане.

Для накопления собственного взноса требуется в среднем пять лет

33% жителей стран Балтии испытывают трудности с накоплением первичного взноса, но это почти на 10% меньше, чем в прошлом году. Эта проблема была наиболее распространена среди жителей Эстонии (37%) и наименее распространена среди жителей Латвии (28%). Понятно, что для молодых людей это наиболее серьезная проблема.