Цены на квартиры в спальных районах снижаются

Год назад просторную квартиру в Ласнамяэ можно было продать за 170 000 евро, причем желающие приобрести недвижимость находились довольно быстро. Сейчас ситуация такова, что даже квартира за 150 000 евро может ждать покупателя месяцами.

По словам члена правления Arco Vara Элари Тамме, владелец квартиры должен учитывать вероятность того, что ее придется продать на 20% дешевле, чем указано в объявлении. В первую очередь это касается старых квартир и недвижимости в спальных районах.

„Покупатели не готовы принимать решения, базируясь на такой цене. А рынок устроен так, что если покупатель не готов это делать, то и сделки не состоится. Это означает, что цены должны упасть еще больше“, – пояснил Тамм.