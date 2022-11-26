Застройщик, который хотел построить на таллиннской улице Лийвалайя дома-копии, остался с носом

В случае со зданием на Лийвалайя, 41 застройщик хотел поднять крышу здания на ту же высоту, что и у соседних домов.

В своем ответе застройщику департамент пояснил, что поднятие крыши не может рассматриваться в случае здания-копии, поскольку это означало бы увеличение объема здания. Во-вторых, департамент счел, что замена существующих зданий копиями только для того, чтобы соответствовать требованиям энергоэффективности, не оправдана. Третья причина была принципиальной: департамент вообще не поддерживает возведений домов-копий.