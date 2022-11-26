Недвижимость
26.11.2022, 09:07

Застройщик, который хотел построить на таллиннской улице Лийвалайя дома-копии, остался с носом

 
Builder,Inspection,Consultancy.,Inspector,Checking,Material,And,Structure,In,Construction.
Builder,Inspection,Consultancy.,Inspector,Checking,Material,And,Structure,In,Construction.
ФОТО: Shutterstock

Fund Ehitus обратился в Таллиннский департамент городского планирования, чтобы получить заключение о целесообразности возведения копий деревянных зданий, расположенных на улицах Лийвалайя, 39 и 41. Однако, по мнению департамента, замена копиями старых зданий в хорошем состоянии не оправдана, пишет rus.err.ee.

В случае со зданием на Лийвалайя, 41 застройщик хотел поднять крышу здания на ту же высоту, что и у соседних домов.

В своем ответе застройщику департамент пояснил, что поднятие крыши не может рассматриваться в случае здания-копии, поскольку это означало бы увеличение объема здания. Во-вторых, департамент счел, что замена существующих зданий копиями только для того, чтобы соответствовать требованиям энергоэффективности, не оправдана. Третья причина была принципиальной: департамент вообще не поддерживает возведений домов-копий.

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