Шерше ля фам: пенсионеры потеряли квартиру из-за влюбленности сына

„Ох, какая это была красивая девушка! – отмечает мать. – И Петю как подменили. Он перестал пить, где-то шляться по ночам, с кем-то драться. И вроде все было поначалу хорошо… Но нужно много денег, чтобы ухаживать за такой красивой девушкой. А у Пети их не было“.

Варвара Ивановна считает, что все проблемы усугубились, когда в жизни Пети появилась Валерия.

„Во всяком случае, он слушал и кивал, – говорит мать. – И мы думали, что он все понимает. Но, как оказалось, нет“.

Петя, по ее словам, во время этих разговоров не спорил, вроде как соглашался.

„Мы понимаем, что развод дается тяжело, – говорит Варвара Ивановна. – И как могли поддерживали его с отцом. Давали деньги, занимались внуками, переводили его бывшей жене алименты, закрывали глаза на его ночные приключения, откуда он возвращался порой пьяный, порой побитый… Но в какой-то момент стали говорить ему, что пора двигаться дальше – найти работу и хорошую девушку. Ведь жизнь-то продолжается!“

Родителям, конечно, это все не нравилось, и не раз отец с матерью заводили разговор типа: „А не пора ли уже, сын, как бы остепениться?“

„У него были какие-то постоянные проблемы с работой, – рассказывает мать. – Отовсюду его то увольняли со дня, то „кидали“ – это его словечко – не заплатив. Мы также обнаружили, что он каждый день прикладывается к бутылке… И целыми днями он спал, а по вечерам куда-то уходил, возвращаясь лишь под утро“.

Но после возвращения сына родители обнаружили, что он – совсем уже не тот славный Петенька, которого они помнили.

„Мой сын Петя был поздним ребенком, – начинает она свой рассказ. – И долгое время мы на него не могли нарадоваться: учился он, конечно, так себе, но зато были успехи в спорте и никакого отбоя от девушек. Вылетел из гнезда он сразу после школы, рано женился, у него родились дети, какое-то время все было хорошо… Но с женой не сложилось, и он вернулся к нам, в родительский дом“.

Она отмечает, что сын устроился на работу и делал все, чтобы там удержаться. Но его зарплаты явно не хватало на все.

„Я не знаю, в какой момент у него возникла идея взять быстрый кредит, – вздыхает мать. – Но этот момент явно был переломным“.

Как потом выяснилось, Петя сначала набрал быстрых кредитов на свое имя – во всех фирмах, которые только были в Эстонии. И повез Леру отдыхать в Турцию.

„Отдохнули, вернулись довольные… – говорит Варвара Ивановна. – Мы с отцом за них радовались. Но кредиты-то возвращать надо, а не с чего! Зарплаты Пети на все катастрофически не хватало…“

На этом фоне начались и проблемы с девушкой: она обнаружила, что ее любимый не настолько богат, как он ей рассказывал.

„Они стали ругаться, – вспоминает мать. – Он ходил все время смурной. Кидал телефон в стенку после разговоров с ней. Мы пытались с отцом его успокоить, но он начинал кричать и на нас: „Куда вы лезете? Я сам разберусь“. Ну и разобрался…“

Больше 40 лет назад, когда Петя только родился, его маме и папе мысль назвать его в честь отца показалась хорошей. И так как в Эстонии отчество в документах не указывают, Петя был полным тезкой своего отца.

„Личный код у них, конечно, был разный, – добавляет мать, которая только спустя год узнала об этой схеме. – И фото разные. Но, как я поняла, фирмам, которые выдают быстрые кредиты, нужно было только имя-фамилия, личный код, номер документа и банковский счет“.

В общем, Пете в один непрекрасный момент пришла в голову мысль взять быстрый кредит на отца. Без его ведома.

„Когда мы спали, Петя вытащил у отца из кошелька ИД-карту и быстренько все оформил, – рассказывает о схеме мать. – Конечно, он знал и где у нас лежат пароли от ИД-карт. Петя при этом указал свой банковский счет. И фирма перевела ему деньги!“

На какой-то момент у Пети с Лерой все вроде наладилось. Однако полученные мошенническим путем деньги быстро закончились…