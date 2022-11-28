Недвижимость
28.11.2022, 07:37

ЭКСПЕРТ | Назван самый популярный район для новостроек в столице

 
Pilt on illustratiivne
Pilt on illustratiivne
ФОТО: Volmre

По словам руководителя девелоперской компании Endover Роберта Лауда, самым популярным районом для строительства новостроек в Таллинне сейчас является Хааберсти. В Центре города же девелоперская активность крайне низкая, пишет dv.ee.

В эфире утренней программы радио Äripäev Лауд пояснил, что Хааберсти популярен среди девелоперов в основном из-за того, что там достаточно земель для застройки.

„Насколько я знаю планы конкурентов и участников рынка, в Хааберсти есть много проектов „на бумаге“, к которым можно приступить немедленно. В Пыхъя-Таллинне, безусловно, продолжится развитие побережья, это твердо установившаяся тенденция на несколько лет вперед“, – сказал девелопер.

Читайте подробнее на dv.ee.

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