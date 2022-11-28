ЭКСПЕРТ | Назван самый популярный район для новостроек в столице

В эфире утренней программы радио Äripäev Лауд пояснил, что Хааберсти популярен среди девелоперов в основном из-за того, что там достаточно земель для застройки.

„Насколько я знаю планы конкурентов и участников рынка, в Хааберсти есть много проектов „на бумаге“, к которым можно приступить немедленно. В Пыхъя-Таллинне, безусловно, продолжится развитие побережья, это твердо установившаяся тенденция на несколько лет вперед“, – сказал девелопер.