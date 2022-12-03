Дом с привидениями: 9 самых мистических замков и усадеб Эстонии

Хаапсалуский епископский замок

В Хаапсалуском епископском замке живет самое известное привидение страны — Белая дама. В августе, в полнолуние, в окне часовни появляется силуэт женщины в белом одеянии. Говорят, что один из местных каноников некогда привел свою возлюбленную в замок, она была одета в мужскую одежду. Когда тайное стало явным, девушку замуровали заживо в каменной стене часовни, поскольку женщинам в те времена категорически запрещалось входить в монастырь. В августе в Хаапсалу проходит фестиваль Белой дамы, на котором можно увидеть привидение воочию.

Мыза Колга

История усадьбы Колга также сопровождается многочисленными легендами мистического содержания, которые были предметом разговоров живших здесь Стенбоков еще в конце XIX века. Говорят, на смертном одре бывшей хозяйки поместья произошла странная история: рабынь привели к ее окну и избили просто забавы ради. Дух злой хозяйки усадьбы еще долго докучал последующим владельцам, прячась за занавеской в спальне. Другие легенды рассказывают о злой рыжей ведьме, которая кусает мужчин и заставляет их умирать в течение года. Жертвой укуса ведьмы якобы стал Карл Магнус Стенбок — самый известный ясновидящий из семейства Стенбоков, жившего в поместье.

Мыза Сагади

Говорят, что в усадьбе Сагади живет Черная дама с очень печальной судьбой. Согласно легенде, бывший хозяин мызы должен был жениться, но влюбился в красивую цыганку, оказавшуюся на празднике по случаю помолвки. Молодые заперлись в оружейном шкафу, расположенном в доме, но когда стало ясно, что у них нет будущего, девушка застрелилась. С тех пор ее душа не может обрести покой.

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