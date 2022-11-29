ПРОГНОЗ | Euribor: ждать ли снижения?(2)
Данные по фьючерсным сделкам, собранные на рынках Chatham Financial, указывают на то, что рост базовой процентной ставки по кредитованию ожидается до следующего лета, после чего она начнет снижаться, пишет dv.ee.
В ноябре 12-месячный Euribor составлял 2,686%, шестимесячный – 2,168%, а трехмесячный – 1,737%. В Эстонии наиболее следят за шестимесячным Euribor, на которой основана процентная ставка большей части кредитов на недвижимость.
Экономисты МВФ прогнозировали в этом году повышение Euribor до 2,25%, а в первом полугодии следующего года – до 2,5%. Caixabank предполагает, что к концу года шестимесячный Euribor вырастет до 2,35%, а в следующем году – до 2,66%.
Прогноз, основанный на данных Chatham, показывает, что в конце года шестимесячный Euribor составит 2,51% и в следующем году продолжит расти, достигнув в мае целых 3,15%.