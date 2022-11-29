ФОТО | В Таллинне строят одни из самых роскошных и дорогих квартир в городе

По словам члена правления Merirahu Residence Алексея Николаенко, некоторые девелоперы в настоящее время из-за неопределенности затормаживают процессы, но в отношении второго этапа застройки Merirahu Villad такой мысли даже не возникало. „Квартиры первого этапа быстро обрели владельцев, а половина второго этапа – 12 больших роскошных квартир – уже продана на стадии строительства. Спрос на особую недвижимость высшего класса по-прежнему остается высоким. Если сейчас свернуть новые проекты, то через год-полтора, возможно, возникнет дефицит, подобный тому, что был после пандемии Covid-19“, – сообщил Николаенко.

Комплекс Merirahu Villad расположен на участке площадью 2,5 гектара между лесопарком Музея под открытым небом и жилым районом Merirahu. „С одной стороны – море, с другой территория граничит с Музеем под открытым небом. Площадей для застройки здесь и в округе больше нет, поэтому третьего этапа комплекса Merirahu Villad тоже не будет. Инициаторы детальной планировки участка приняли сознательное решение не полностью его застраивать, а оставить пространство, построить меньше домов и сохранить часть территории в качестве лесопарка с видом на море, откуда есть пешеходная дорожка к пляжу и порту Какумяэ“, – сказал Николаенко.

По словам Николаенко, у Merirahu Villad есть целевая группа – люди, предпочитающие жить в квартире с удобствами частного дома. „Среди покупателей первого этапа было много клиентов, у которых, к примеру, выросли дети и они больше не хотят заниматься управлением особняка, но при этом желают наслаждаться живописным видом с террасы и гулять по пляжу“, – добавил Николаенко.