ФОТО | В Таллинне строят одни из самых роскошных и дорогих квартир в городе(6)
Девелопер элитной недвижимости Merirahu Residence OÜ осуществляет второй этап застройки комплекса Merirahu Villad нa участке рядом с Музеем под открытым небом Рокка-аль-Маре. В четырех дополнительных жилых зданиях будут располагаться 24 одних из самых роскошных квартир в стране.
По словам члена правления Merirahu Residence Алексея Николаенко, некоторые девелоперы в настоящее время из-за неопределенности затормаживают процессы, но в отношении второго этапа застройки Merirahu Villad такой мысли даже не возникало. „Квартиры первого этапа быстро обрели владельцев, а половина второго этапа – 12 больших роскошных квартир – уже продана на стадии строительства. Спрос на особую недвижимость высшего класса по-прежнему остается высоким. Если сейчас свернуть новые проекты, то через год-полтора, возможно, возникнет дефицит, подобный тому, что был после пандемии Covid-19“, – сообщил Николаенко.
Комплекс Merirahu Villad расположен на участке площадью 2,5 гектара между лесопарком Музея под открытым небом и жилым районом Merirahu. „С одной стороны – море, с другой территория граничит с Музеем под открытым небом. Площадей для застройки здесь и в округе больше нет, поэтому третьего этапа комплекса Merirahu Villad тоже не будет. Инициаторы детальной планировки участка приняли сознательное решение не полностью его застраивать, а оставить пространство, построить меньше домов и сохранить часть территории в качестве лесопарка с видом на море, откуда есть пешеходная дорожка к пляжу и порту Какумяэ“, – сказал Николаенко.
По словам Николаенко, у Merirahu Villad есть целевая группа – люди, предпочитающие жить в квартире с удобствами частного дома. „Среди покупателей первого этапа было много клиентов, у которых, к примеру, выросли дети и они больше не хотят заниматься управлением особняка, но при этом желают наслаждаться живописным видом с террасы и гулять по пляжу“, – добавил Николаенко.
Все квартиры Merirahu Villad имеют либо личный внутренний двор с красивой террасой, либо балкон площадью до 50 квадратных метров. В квартирах потолки высотой 2,85 метра, окна от пола до потолка и решения „умного дома“. В каждом из трехэтажных зданий, расположенных на закрытой территории, есть лифт, а парковка предусмотрена в подземных гаражах. Цены на трех- и четырехкомнатные квартиры начинаются от 400 000 евро.
Второй этап застройки комплекса Merirahu Villad осуществляет Mitt & Perlebach, архитектор проекта Мартин Аунин, архитектор интерьера – Меэлис Пресс. Строительство ведется, квартиры будут готовы к концу 2023 года.