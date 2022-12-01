ФОТО | Планка в 10 000 евро за „квадрат“ преодолена: в Таллинне продается сверхдорогая квартира

Эксперт по недвижимости Тыну Тоомпарк замечает, что в действительности ценовой максимум в 10 000 евро был преодолен еще раньше, например, при продаже квартир в Старом Таллинне. „Мне говорили, что на улице Пагари была заключена сделка, где цена квадратного метра превышала 10 000 евро“, - сказал Тоомпарк.

По его словам, рынок дорогих квартир в Эстонии невелик. Так, в этом году было заключено свыше 200 сделок с квартирами, ценник которых превышал 400 000 евро, сотня сделок с квартирами, стоившими полмиллиона, и менее 50 сделок с квартирами, стоимость которых превышала 600 000 евро.