Недвижимость
01.12.2022, 09:57

ФОТО | Планка в 10 000 евро за „квадрат“ преодолена: в Таллинне продается сверхдорогая квартира

 
ФОТО: Christie’s International Real Estate

В центре Таллинна на улице Кентманни продается квартира, квадратный метр которой стоит более 10 600 евро, пишет dv.ee.

Эксперт по недвижимости Тыну Тоомпарк замечает, что в действительности ценовой максимум в 10 000 евро был преодолен еще раньше, например, при продаже квартир в Старом Таллинне. „Мне говорили, что на улице Пагари была заключена сделка, где цена квадратного метра превышала 10 000 евро“, - сказал Тоомпарк.

По его словам, рынок дорогих квартир в Эстонии невелик. Так, в этом году было заключено свыше 200 сделок с квартирами, ценник которых превышал 400 000 евро, сотня сделок с квартирами, стоившими полмиллиона, и менее 50 сделок с квартирами, стоимость которых превышала 600 000 евро.

Данная трехкомнатная квартира площадью 92,2 квадратных метра оценена в 990 000 евро.

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