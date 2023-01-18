РЕМОНТ | Как при небольшом бюджете придать новый облик своему жилью?

По его словам, не стоит всегда менять все элементы интерьера, часто возможно придать более свежий вид уже имеющейся мебели, чтобы она придала комнате новый облик. „Придание более свежего облика имеющейся мебели при помощи, например, новой краски или обивки даёт возможность сэкономить деньги. Например, в случае кухонной мебели экономия особенно большая, когда вместо заказа новой мебели вы можете заменить только повреждённую поверхность или покрасить шкафы“, – сказал эксперт Ehituse ABC.

По словам менеджера категории товаров Ehituse ABC Маргуса Йоакита , свежий лакокрасочный слой может повысить привлекательность любой стены немедленно, придав помещению свежести, сделав его светлее или „легче“. „При комбинировании красками и использовании на стене различных техник нанесения краски кистью можно создать также интересные эффекты и дизайны. Также могут быть выгодной инвестицией обои, и ими не обязательно покрывать все стены. С помощью обоев, например, можно создать акцентированную стену, которая выделяет определённый участок и создаёт более уютную среду“, – рассказал Йоакит о возможностях.

Она рекомендовала распланировать все необходимые для проведения ремонтной работы средства, начиная со строительных материалов и заканчивая элементами мебели и обстановки. Затем с помощью интернет-магазинов или строительных магазинов можно выяснить, сколько могут стоить необходимые материалы и предметы для обстановки. „На основании этого можно составить детальный бюджет и посмотреть, есть ли необходимая сумма в наличии сейчас, надо ли её копить или разумнее вообще воспользоваться помощью банка“, – добавила Рахкема.

„В качестве первого шага в доме следует посмотреть и записать, что точно нуждается в обновлении и на основании этого составить бюджет всего ремонта. Стоит основательно продумать, достаточно ли покраски и новых элементов обстановки или жильё нуждается в более масштабном ремонте. Следует выяснить, какие работы вы можете выполнить сам и когда разумнее пользоваться услугами ремонта“, – рассказала менеджер по продажам кредитов и карт Inbank Эвелин Рахкема.

Он добавил, что в комиссионных магазинах также можно найти настоящие жемчужины интерьера для дома и квартиры, которые можно без особого труда приспособить для своего дома. „Есть много небольших хитростей, как без труда придать комнате новое дыхание – например, покраска старой рамы зеркала и перемещение освещения могут полностью изменить интерьер комнаты“, – отметил Йоакит.

Распределите ремонтные расходы на несколько месяцев

По словам менеджера категории товаров, для ремонта жилья можно при необходимости использовать также ремонтный кредит. „С его помощью можно купить строительные материалы, меблировать жильё или заплатить за услугу ремонта. Ремонт дома или квартиры предполагает достаточно больше затраты и поэтому в некоторых случаях разумнее пользоваться помощью банка, что даёт возможность оптимизировать разовые расходы и распределять их на более продолжительный период“, – объяснила Рахкема.

Она подтвердила, что хотя покупка мебели с вторичного рынка популярна и может помочь сэкономить на расходах, то при покупке использованной бытовой техники покупатели проявляют скорее осторожность. „Покупка качественной бытовой техники в целом вполне оправдывает себя, поскольку её вы покупаете на годы. У новой техники в большинстве случаев 2-летний гарантийный период и бытовая техника попадает на вторичный рынок, как правило, когда период завершается. Может возникнуть ситуация, когда цена покупки использованной техники выгодная, но добавляющиеся ремонтные затраты повышают в итоге цену использованной бытовой техники по сравнению с новой техникой“, – отметила Рахкема.

Различные платёжные решения – это разумный способ, как оптимизировать расходы на обновление жилья. „Как при покупке бытовой техники, так и при покупке мебели следует узнать, можно ли платить за них по частям. Например, при покупке мебели или бытовой техники при использовании решения „купи сейчас, заплати позднее“, можно распределить стоимость покупки на три месяца“, – отметила менеджер категории товаров Inbank. Так возможно провести долгожданные ремонтные работы за один раз и не надо распределять их на более долгий период.