Что делать, если квартира в кредит, но нужно развестись?

„Собираюсь покупать квартиру в кредит. Сейчас стоят они дорого, поэтому сразу возникло несколько вопросов. Можно ли такую квартиру сдавать? Имею ли я на это право официально? Также квартиру планируем покупать на двоих, на себя и жену. Что будет, если не успеем выплатить всю стоимость и разведемся? И можно в целом узнать, на что обращать внимание при покупке недвижимости в Эстонии?“ С таким вопросом читатель обратился в RusDelfi.