Рынок аренды жилья: собственники дорогих квартир вынуждены снижать цены

„На данный момент 550 евро в месяц можно считать воображаемым ценовым порогом, ниже которого квартиры в приличном состоянии в Таллинне быстро находят нового арендатора“, – сказал исполнительный директор подразделения жилых площадей 1Partner Kinnisvara Меэлис Рянк и пояснил свою мысль: „Если учесть, что в зимние месяцы коммунальные платежи за 2-комнатную квартиру в типовом панельном доме могут составлять около 200 евро, то жилье обходится в 750 евро в месяц, что составляет примерно половину средней ежемесячной чистой заработной платы жителя Таллинна. Это тот уровень, который люди не хотят превышать в нынешней непредсказуемой экономической ситуации“.

„Можно сказать, что нынешней осенью произошло лобовое столкновение двух тенденций: с одной стороны, больше нет беспроцентных кредитных денег, а с другой – из-за инфляции происходит снижение покупательной способности. Это может огорчить некоторых инвесторов, вложившихся в недвижимость, но, как гласит народная мудрость, бесплатных обедов не бывает, так что, однажды этот праздник жизни с практически беспроцентными кредитными деньгами в любом случае должен был закончиться“, – добавил исполнительный директор подразделения жилых площадей 1Partner Kinnisvara.

Меэлис Рянк считает в настоящее время возможной коррекцию цен только на те квартиры, цена аренды которых до сих пор оставалась в пределах 700-900 евро. „В случае квартир, купленных в качестве инвестиций с помощью банковского кредита, поначалу может казаться затруднительным снизить арендную плату, потому что выросли базовые расходы инвестора (по мере увеличения Euribor увеличиваются и платежи по кредиту). В то же время понятно, что пустая квартира наносит инвестору намного более значительный ущерб. Иными словами, больших ценовых скачков ожидать не приходится, тем не менее, в ближайшее время на рынке можно будет найти более качественный товар, немного скорректированная цена которого будет больше соответствовать рыночному спросу“, – сказал Меэлис Рянк.