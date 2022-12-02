ФОТО И ВИДЕО | Повезло: молодая пара выиграла проживание в новой квартире на целый год

Она отметила, что некоторые истории, в которых имелись все хорошие элементы, не могли выиграть в конкурсе в связи со слишком большим размером домохозяйства для этой квартиры, а в случае ряда историй приславшим их людям требуется более постоянная помощь и решения, чем те, которые может предложить Kaamos Kinnisvara. „Поделиться своими проблемами с незнакомым человеком не так легко, и чтобы сделать это, некоторым, несомненно, пришлось немало в себе преодолеть“, – благодарит Пукк всех участников конкурса и желает им удачи в исполнении своей мечты.

„При выборе финалистов мы учитывали чувство миссии участников в том, чем они занимаются каждый день, их потребность в новом жилье, а также возможность получить реальную долгосрочную помощь от данного приза и удобно и беспроблемно проживать в этой квартире“, – рассказала Пукк.

„Всего мы получили 581 историю, среди которых жюри отобрало для финала шесть лучших. Для знакомства со всеми историями нам потребовалось более 10 часов. В итоге жюри выбрало из них 100 самых впечатляющих, и уже из их числа был сделан итоговый выбор“, – рассказала менеджер по маркетингу Kaamos Group Марис Пукк.

„Основная зарплата учителя не слишком большая, и я также поддерживаю свою жену, которая приехала в Эстонию из России. Мы познакомились 5 лет назад, и сегодня мы женаты уже год“, – описал обладающий тремя различными профессиональными образованиями Сандер причину, по которой именно он должен получить от Kaamos Kinnisvara квартиру в пользование на один год. В настоящее время 23-летний таллиннец Сандер живет вместе со своей супругой и родителями в одной квартире в Пыхья-Таллинне, однако он хочет накопить деньги, чтобы однажды купить собственную квартиру. „Сделать это очень сложно, потому что много денег уходит на топливо, расходы на проживание, которые мы делим с родителями, а также на учебу“.

Сейчас я работаю над собственным стартапом под названием HomeEngine, с помощью которого я хочу разработать и создать новую систему для умного дома на основе микрокомпьютера. А пока мы пытаемся скопить деньги, чтобы однажды купить собственную квартиру. Сделать это очень сложно, потому что много денег уходит на топливо, расходы на проживание, которые мы делим с родителями, а также на учебу.

Я познакомился с ней 5 лет назад в Интернете, и сегодня мы женаты уже один год. Она работает графическим дизайнером за минимальную заработную плату, и она только что начала изучать эстонский и английский языки. В этом году я поступил в немецкий университет Germany International University of Applied Sciences по специальности „робототехника“.

Я еще довольно молод, но уже работал техником, электромехаником и старшим электриком в военно-морских силах. Сейчас я работаю преподавателем профессионально-технического обучения по автоматизации в Таллиннском политехникуме, где я делюсь своими знаниями и навыками со студентами. Основная зарплата учителя не слишком большая, и я также поддерживаю свою жену, которая приехала из России.

Мне 23 года и я живу в Таллинне. В настоящее время я живу вместе со своей супругой и родителями в одной квартире в Пыхья-Таллинне. Я молодой специалист, обладающий тремя профессиональными образованиями – автоматик, электрик по внутренним работам и робототехник. Кроме того, я очень увлекаюсь техникой и технологией.

Провести этот конкурс Kaamos Kinnisvara побудила быстрая инфляция последнего года и рост связанных с жильем расходов, которые затронули всех нас. Все это особенно отразилось на тех людях, которые только сейчас выходят на рынок недвижимости, работают в какой-либо социально важной, но низкооплачиваемой сфере, или же арендуют недвижимость .

„Результаты кампании превзошли все наши предположения и ожидания, а также вселили уверенность, что данная кампания не останется единственной подобной инициативой. Например, уже в ближайшие недели выяснится победитель, который в формате передачи Ajujaht получит от Kaamos на целый год в бесплатное пользование офисную площадь в бизнес-центре Tammsaare“, – добавила Пукк.

Я чувствую, что такое не слишком радужное детство меня только закалило и научило справляться с жизненными трудностями. Я знаю, что для достижения чего-либо необходимо работать и прилагать усилия, что людей нужно уважать, а также то, что близкие занимают очень важное место в нашей жизни. Моя невеста также является прекрасным человеком – прилежным, трудолюбивым и всегда меня поддерживающим.

В настоящее время мы живем в то же доме, что и родители моей девушки. Хотя у нас есть своя комната на отдельном этаже, это все-таки не то. Мы не чувствуем, что у нас есть по-настоящему собственная жизнь и собственное жилье и чувство дома, однако сейчас такой вариант помогает нам копить деньги для будущего первого взноса на покупку своего жилья. Я уже взял на себя одно кредитное обязательство, чтобы помочь реновировать дом моей мамы в Ляэнемаа, потому что большую часть своего времени она была безработной и воспитывала меня вместе с братом одна.

Я познакомился со своей девушкой в 2015 году. Мы каждый день заботимся о безопасности всех людей и делаем это с большой радостью и страстью, однако, как известно, выполняемая на этой должности работа и принимаемые на себя риски оплачиваются не самым лучшим образом. В условиях нынешнего подорожания жизни зарплат даже двух работающих на одной и той же должности людей не хватает, чтобы позволить им купить собственное жилье.

Так как я являюсь молодой учительницей, каждое планирование и занятие требует в два раза больше времени. Поэтому мне очень бы помог уютный дом, в котором можно было бы работать, а главное, хорошо отдыхать и готовить еду. Если учитель хорошо отдохнул и у него хорошее настроение, то это настроение и желание обязательно передастся и ученикам.

Эту квартиру могла бы получить именно я, чтобы у меня была возможность на целый год сосредоточиться не только на поиске съемной квартиры, но и на своей лучшей в мире работе. Именно в этом году получить квартиру было бы лучше всего, потому что в связи с украинскими учениками в школе очень сильно прибавилось дополнительной работы.

История Марии

Я 23-летняя девушка, и я только что получила высшее образование. С момента получения диплома мы вместе с моим молодым человеком усердно работали над тем, чтобы воплотить эту мечту в реальность. Сейчас обстановка на рынке недвижимости плохая, и я чувствую, что моя жизнь стоит на месте. Да, я действительно живу „жизнью взрослого человека“, однако все еще в доме своих родителей, и пока я не могу начать по-настоящему самостоятельную жизнь. Такая же история и у моего молодого человека, с которым мы вместе с момента завершения учебы в гимназии.

В этом году за окончила Таллиннскую высшую школу здравоохранения по специальности „укрепление здоровья“. Когда я находилась в конце своего школьного пути и искала последнее место прохождения практики, я оказалась в детском доме, расположенном в непосредственной близости от столицы в Хайба. По воле судьбы, случайности или другого стечения обстоятельств заведующая детского дома предложила мне работу после окончания школы. Работать здесь и направлять молодых людей из трудных семей в огромный и широкий мир – это путь, выбрать который не так много желающих, потому что такая работа многими считается неблагодарной.

Работая в детском доме, я особенно остро осознала, насколько важным является собственное жилье, чувство дома, а также семья. Предлагаемая вами квартира была бы для нас идеальной возможностью – мы могли бы жить вместе и копить деньги на жилье. Кроме того, мы наконец-то смогли бы попробовать совместную жизнь, самостоятельное ведение хозяйства, а также приглашать гостей и просто чувствовать себя свободно.

История Керту

Я всегда знала, чего я хочу в жизни. Чтобы стать учительницей я прошла огонь, воду и медные трубы. Я не могла дождаться, когда я смогу начать работу на этой должности. Прошлый учебный год стал для меня первым в качестве учительницы. Должна признать, что это период очень сильно воспитал меня как личность, однако я не смогла избежать эмоционального выгорания.