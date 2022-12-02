ФОТО И ВИДЕО | Повезло: молодая пара выиграла проживание в новой квартире на целый год
Победителем организованного Kaamos Kinnisvara конкурса на бесплатную квартиру в жилом районе Викимыйза стал 23-летний Сандер и его супруга Зоя. Теперь они в течение целого года смогут использовать полностью обставленную 2-комнатную квартиру.
„Основная зарплата учителя не слишком большая, и я также поддерживаю свою жену, которая приехала в Эстонию из России. Мы познакомились 5 лет назад, и сегодня мы женаты уже год“, – описал обладающий тремя различными профессиональными образованиями Сандер причину, по которой именно он должен получить от Kaamos Kinnisvara квартиру в пользование на один год. В настоящее время 23-летний таллиннец Сандер живет вместе со своей супругой и родителями в одной квартире в Пыхья-Таллинне, однако он хочет накопить деньги, чтобы однажды купить собственную квартиру. „Сделать это очень сложно, потому что много денег уходит на топливо, расходы на проживание, которые мы делим с родителями, а также на учебу“.
Для участия в конкурсе поступило более полутысячи историй
„Всего мы получили 581 историю, среди которых жюри отобрало для финала шесть лучших. Для знакомства со всеми историями нам потребовалось более 10 часов. В итоге жюри выбрало из них 100 самых впечатляющих, и уже из их числа был сделан итоговый выбор“, – рассказала менеджер по маркетингу Kaamos Group Марис Пукк.
В конкурсе приняло участие очень много учителей, студентов, медиков и спасателей. По словам Пукк, самая длинная история насчитывала почти 10 000 знаков. а некоторые участники смогли и вовсе составить историю в виде стихотворения.
„При выборе финалистов мы учитывали чувство миссии участников в том, чем они занимаются каждый день, их потребность в новом жилье, а также возможность получить реальную долгосрочную помощь от данного приза и удобно и беспроблемно проживать в этой квартире“, – рассказала Пукк.
Она отметила, что некоторые истории, в которых имелись все хорошие элементы, не могли выиграть в конкурсе в связи со слишком большим размером домохозяйства для этой квартиры, а в случае ряда историй приславшим их людям требуется более постоянная помощь и решения, чем те, которые может предложить Kaamos Kinnisvara. „Поделиться своими проблемами с незнакомым человеком не так легко, и чтобы сделать это, некоторым, несомненно, пришлось немало в себе преодолеть“, – благодарит Пукк всех участников конкурса и желает им удачи в исполнении своей мечты.
„Результаты кампании превзошли все наши предположения и ожидания, а также вселили уверенность, что данная кампания не останется единственной подобной инициативой. Например, уже в ближайшие недели выяснится победитель, который в формате передачи Ajujaht получит от Kaamos на целый год в бесплатное пользование офисную площадь в бизнес-центре Tammsaare“, – добавила Пукк.
На прошедшем 19 ноября в Vikimõisa финальном мероприятии все финалисты выбрали на месте ключи, лишь один из которых открывал дверь призовой квартиры.
Провести этот конкурс Kaamos Kinnisvara побудила быстрая инфляция последнего года и рост связанных с жильем расходов, которые затронули всех нас. Все это особенно отразилось на тех людях, которые только сейчас выходят на рынок недвижимости, работают в какой-либо социально важной, но низкооплачиваемой сфере, или же арендуют недвижимость.
Ниже мы поделимся с вами краткими историями финалистов.
История победителя конкурса Сандера
Мне 23 года и я живу в Таллинне. В настоящее время я живу вместе со своей супругой и родителями в одной квартире в Пыхья-Таллинне. Я молодой специалист, обладающий тремя профессиональными образованиями – автоматик, электрик по внутренним работам и робототехник. Кроме того, я очень увлекаюсь техникой и технологией.
Я еще довольно молод, но уже работал техником, электромехаником и старшим электриком в военно-морских силах. Сейчас я работаю преподавателем профессионально-технического обучения по автоматизации в Таллиннском политехникуме, где я делюсь своими знаниями и навыками со студентами. Основная зарплата учителя не слишком большая, и я также поддерживаю свою жену, которая приехала из России.
Я познакомился с ней 5 лет назад в Интернете, и сегодня мы женаты уже один год. Она работает графическим дизайнером за минимальную заработную плату, и она только что начала изучать эстонский и английский языки. В этом году я поступил в немецкий университет Germany International University of Applied Sciences по специальности „робототехника“.
Сейчас я работаю над собственным стартапом под названием HomeEngine, с помощью которого я хочу разработать и создать новую систему для умного дома на основе микрокомпьютера. А пока мы пытаемся скопить деньги, чтобы однажды купить собственную квартиру. Сделать это очень сложно, потому что много денег уходит на топливо, расходы на проживание, которые мы делим с родителями, а также на учебу.
История Селестин
Я 25-летняя студентка, и 1 ноября исполнится первый год моей работы учителем. Я безумно счастлива, что выбрала такую специальность, и этот очень сложный и увлекательный год пролетел очень быстро.
Эту квартиру могла бы получить именно я, чтобы у меня была возможность на целый год сосредоточиться не только на поиске съемной квартиры, но и на своей лучшей в мире работе. Именно в этом году получить квартиру было бы лучше всего, потому что в связи с украинскими учениками в школе очень сильно прибавилось дополнительной работы.
Так как я являюсь молодой учительницей, каждое планирование и занятие требует в два раза больше времени. Поэтому мне очень бы помог уютный дом, в котором можно было бы работать, а главное, хорошо отдыхать и готовить еду. Если учитель хорошо отдохнул и у него хорошее настроение, то это настроение и желание обязательно передастся и ученикам.
История Рандо
Я познакомился со своей девушкой в 2015 году. Мы каждый день заботимся о безопасности всех людей и делаем это с большой радостью и страстью, однако, как известно, выполняемая на этой должности работа и принимаемые на себя риски оплачиваются не самым лучшим образом. В условиях нынешнего подорожания жизни зарплат даже двух работающих на одной и той же должности людей не хватает, чтобы позволить им купить собственное жилье.
В настоящее время мы живем в то же доме, что и родители моей девушки. Хотя у нас есть своя комната на отдельном этаже, это все-таки не то. Мы не чувствуем, что у нас есть по-настоящему собственная жизнь и собственное жилье и чувство дома, однако сейчас такой вариант помогает нам копить деньги для будущего первого взноса на покупку своего жилья. Я уже взял на себя одно кредитное обязательство, чтобы помочь реновировать дом моей мамы в Ляэнемаа, потому что большую часть своего времени она была безработной и воспитывала меня вместе с братом одна.
Я чувствую, что такое не слишком радужное детство меня только закалило и научило справляться с жизненными трудностями. Я знаю, что для достижения чего-либо необходимо работать и прилагать усилия, что людей нужно уважать, а также то, что близкие занимают очень важное место в нашей жизни. Моя невеста также является прекрасным человеком – прилежным, трудолюбивым и всегда меня поддерживающим.
История Марии
Я 23-летняя девушка, и я только что получила высшее образование. С момента получения диплома мы вместе с моим молодым человеком усердно работали над тем, чтобы воплотить эту мечту в реальность. Сейчас обстановка на рынке недвижимости плохая, и я чувствую, что моя жизнь стоит на месте. Да, я действительно живу „жизнью взрослого человека“, однако все еще в доме своих родителей, и пока я не могу начать по-настоящему самостоятельную жизнь. Такая же история и у моего молодого человека, с которым мы вместе с момента завершения учебы в гимназии.
В этом году за окончила Таллиннскую высшую школу здравоохранения по специальности „укрепление здоровья“. Когда я находилась в конце своего школьного пути и искала последнее место прохождения практики, я оказалась в детском доме, расположенном в непосредственной близости от столицы в Хайба. По воле судьбы, случайности или другого стечения обстоятельств заведующая детского дома предложила мне работу после окончания школы. Работать здесь и направлять молодых людей из трудных семей в огромный и широкий мир – это путь, выбрать который не так много желающих, потому что такая работа многими считается неблагодарной.
Работая в детском доме, я особенно остро осознала, насколько важным является собственное жилье, чувство дома, а также семья. Предлагаемая вами квартира была бы для нас идеальной возможностью – мы могли бы жить вместе и копить деньги на жилье. Кроме того, мы наконец-то смогли бы попробовать совместную жизнь, самостоятельное ведение хозяйства, а также приглашать гостей и просто чувствовать себя свободно.
История Керту
Я всегда знала, чего я хочу в жизни. Чтобы стать учительницей я прошла огонь, воду и медные трубы. Я не могла дождаться, когда я смогу начать работу на этой должности. Прошлый учебный год стал для меня первым в качестве учительницы. Должна признать, что это период очень сильно воспитал меня как личность, однако я не смогла избежать эмоционального выгорания.
Перед началом нынешнего учебного года мы вместе с моим молодым человеком переехали за город, и в качестве нового места работы я выбрала школу, расположенную рядом с Таллинном. В Харьюском уезде зарплаты учителей самые высокие, однако жизнь и недвижимость там также более дорогие. Для меня это означает, что каждую неделю я проезжаю более 800 километров на машине, чтобы добираться из загородного жилья в окрестности города на работу, а также ездить на учебу в Тартуский университет, где мне нужно завершить последний год магистратуры. Каждый день я езжу на своей маленькой машине Citröen C2, однако зимой ездить на ней страшновато. Я уже некоторое время коплю деньги и знаю, что через год я смогу позволить себе новую машину. Мне кажется, что я много бы выиграла, если бы мне удавалось экономить на времени, которое я провожу в поездках. Я могла бы посвятить это время себе, а также уделить больше внимание своему развитию как учителя.
История Инессы
Мне 21 год и я родилась в Вильяндимаа, в Абья, где когда-то познакомились мои родители. Оттуда мы переехали в наш первый общий дом в Кийза, однако мы не смогли прожить там долго из-за того, что родители решили разойтись. В результате мы вместе с мамой и братом переехали в столицу, и в это время я только что достигла школьного возраста.
После этого нам втроем пришлось жить только лишь на мамину среднюю зарплату. За это время мы были вынуждены переезжать 10 раз. Несмотря на все сложности я всегда чувствовала большую поддержку со стороны родителей матери и моей тети, которые время от времени дарили нам вещи, помогавшие чувствовать радость от жизни, а также поддерживали посещение нами кружков по интересам.
При этом у меня всегда была одна большая страсть – спорт. На сегодняшний день я занимаюсь легкой атлетикой уже 10 лет и являюсь членом Эстонской сборной команды глухих. У меня большие цели как в обычном спорте, так и в параспорте – превзойти свои личные рекорды и достичь мирового уровня в спорте глухих. Помимо спорта я также посещаю Таллиннскую высшую техническую школу, где я изучаю строительство зданий.
Последние пару лет я думала, что хотела бы начать независимую жизнь со своим молодым человеком. Поэтому получить возможность бесплатно жить в квартире в течение года было бы большим подспорьем для моей учебы, работы и спортивной карьеры. Кроме того, я хотела бы предоставить маме больше пространства для ее собственной жизни.