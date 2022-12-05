Опрос: почему жители Эстонии не желают арендовать жилье(3)
В Эстонии люди покупают жилье в основном потому, что в долгосрочной перспективе это считается более экономически выгодным, чем аренда – так ответили 18% эстонских респондентов. Большинство людей в Латвии и Литве покупают жилье, потому что больше не хотят жить с родителями или снимать жилье. Такую причину назвал каждый пятый респондент в Латвии и каждый четвертый в Литве, согласно опросу, проведенному компанией Luminor.
„Если предложение соответствует рыночным ценам, местоположение удобное, окружающая инфраструктура отличная, а дом находится в хорошем техническом состоянии или энергоэффективен, вы можете быть уверены, что это разумная инвестиция, которая окупится в долгосрочной перспективе“, – сказал руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Танель Ребане.
Он добавил, что данные рынка показывают, что в долгосрочной перспективе цены и стоимость жилья будут расти. Это означает, что если люди имеют стабильный доход, и если они тратят не более 30–40% своего ежемесячного семейного дохода на выплаты по кредитам, покупка квартиры, скорее всего, будет более доступной, чем аренда в долгосрочной перспективе. „Кроме того, важно помнить, что даже если долг может быть взят на десятилетия, это не означает, что купленную вами недвижимость нельзя продать или что вы должны жить в ней всю жизнь. Недвижимость можно продать, чтобы погасить кредит или использовать вырученные средства в качестве первоначального взноса за более крупную или лучшую недвижимость“, – говорит Ребане.
Люди, принявшие участие в опросе, также назвали возможность обставить и оборудовать дом в соответствии со своими желаниями и потребностями в качестве важной причины покупки. Это назвал в качестве важной причины каждый пятый респондент в Литве (19%) и 13% в Латвии и Эстонии. Увеличение размера семьи было основной причиной покупки собственного жилья, которую назвали 15% респондентов в Эстонии, 12% в Латвии и 10% в Литве.
Озабоченность ростом цен на аренду жилья
Более половины (57%) жителей стран Балтии считают одним из главных недостатков тот факт, что стоимость аренды жилья может быть увеличена в любой момент. Значительная часть респондентов (45%) также обеспокоена тем, что арендодатель может внезапно расторгнуть договор, что создает неопределенность.
Высокая арендная плата также упоминается как очень важный недостаток аренды жилья двумя третями респондентов в Эстонии, примерно половиной (49%) в Латвии и двумя пятыми (41%) в Литве.
„В аренде, как и в собственности, есть свои плюсы и минусы, например аренда квартиры дает вам свободу менять место жительства несколько раз, но вы должны принимать во внимание ограничения, налагаемые арендодателем. Если жильцу не разрешают делать улучшения в доме по своему усмотрению, содержать домашних животных или организовывать общественные мероприятия, это может сильно осложнить его повседневную жизнь“, – говорит Ребане.
С другой стороны, владение домом дает вам больше гибкости в адаптации дома к вашим потребностям и дает вам уверенность в будущих платежах. „Поэтому при аренде недвижимости стоит также следить за ценами ее продажи, так как если цены на аренду вырастут, ежемесячный платеж за аренду может оказаться выше, чем платеж по кредиту, который вам пришлось бы заплатить за покупку аналогичного жилья“, – советует Ребане.
Исследование Luminor Bank проводилось в сентябре и октябре 2022 года в сотрудничестве с Norstat Latvia. В каждой из стран Балтии было опрошено более 1 000 респондентов в возрасте 18–74 лет.