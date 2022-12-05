Опрос: почему жители Эстонии не желают арендовать жилье

„Если предложение соответствует рыночным ценам, местоположение удобное, окружающая инфраструктура отличная, а дом находится в хорошем техническом состоянии или энергоэффективен, вы можете быть уверены, что это разумная инвестиция, которая окупится в долгосрочной перспективе“, – сказал руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Танель Ребане.

Он добавил, что данные рынка показывают, что в долгосрочной перспективе цены и стоимость жилья будут расти. Это означает, что если люди имеют стабильный доход, и если они тратят не более 30–40% своего ежемесячного семейного дохода на выплаты по кредитам, покупка квартиры, скорее всего, будет более доступной, чем аренда в долгосрочной перспективе. „Кроме того, важно помнить, что даже если долг может быть взят на десятилетия, это не означает, что купленную вами недвижимость нельзя продать или что вы должны жить в ней всю жизнь. Недвижимость можно продать, чтобы погасить кредит или использовать вырученные средства в качестве первоначального взноса за более крупную или лучшую недвижимость“, – говорит Ребане.

Люди, принявшие участие в опросе, также назвали возможность обставить и оборудовать дом в соответствии со своими желаниями и потребностями в качестве важной причины покупки. Это назвал в качестве важной причины каждый пятый респондент в Литве (19%) и 13% в Латвии и Эстонии. Увеличение размера семьи было основной причиной покупки собственного жилья, которую назвали 15% респондентов в Эстонии, 12% в Латвии и 10% в Литве.

Озабоченность ростом цен на аренду жилья

Более половины (57%) жителей стран Балтии считают одним из главных недостатков тот факт, что стоимость аренды жилья может быть увеличена в любой момент. Значительная часть респондентов (45%) также обеспокоена тем, что арендодатель может внезапно расторгнуть договор, что создает неопределенность.