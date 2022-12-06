ФОТО | Самый большой жилой проект в Эстонии: в Таллинне продолжается строительство эксклюзивного района

Строительная команда и связанные с проектом коллеги из других подразделений собрались на строительной площадке, чтобы поместить в краеугольный камень капсулу времени с добрыми пожеланиями. По адресу Айанди, 16 строятся четырех- и восьмиэтажный жилые дома на 65 квартир. Новые дома будут готовы к заселению осенью 2023 года.

Исторические корни традиции закладки краеугольного камня уходят в далекие шумерские времена. Руководитель проекта Маргус Клаос отметил, что закладка краеугольного камня и сегодня имеет символическое значение, поскольку, по поверью, именно он скрепляет все остальные камни. Чтобы построенные Bonava дома оставались на прочном фундаменте и в гарантийный период возникало меньше проблем, эту традицию в Bonava тщательно соблюдают.

По традиции в ​​капсулу времени помещают несколько предметов на счастье. В этот раз в капсулу были помещены следующие имеющие важное значение вещи:

кусок угля, чтобы избежать пожара;

кусок хлеба и денежная купюра, чтобы никто из жильцов дома не голодал;

карта памяти с проектной документацией, чтобы надолго сохранить информацию о спроектированных нами жилых домах;

свежий выпуск информационного бюллетеня Bonava Eesti, чтобы указать, когда именно был заложен краеугольный камень;

семена капусты и моркови для проявления уважения к историческому садоводству Кадака, на территории которого сейчас расположен Uus-Mustamäe.

Uus-Mustamäe станет самым современным целостным жилым районом в Мустамяэ. Первые дома здесь были построены в 2020 году, в течение семи лет будет сдано в общей сложности около 900 новых квартир. Центром притяжения района станет тщательно спланированный парк площадью порядка 7000 м2 с различными возможностями проведения досуга для всей семьи. В парке будут игровые площадки, фруктовые деревья, зона для пикников, тренажерный зал на открытом воздухе и уникальная трасса для трюков pumptrack.