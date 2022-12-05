ГАЛЕРЕЯ | Компания Урмаса Сырумаа получила разрешение на строительство Батарейной морской крепости

„Самый большой вызов заключался в том, как такая большая команда будет работать над достижением общей цели, – рассказал директор по строительству US Real Estate Тармо Похлак. – В Эстонии подобный объем работ с памятником старины никогда не проектировался, и разрешение на подобное строительство не оформлялось. Перед проектированием требовалось больше исследований, чем обычно, и в результате было больше общения с разными сторонами, переговоров и поиска компромиссов. В процессе проектирования и выдачи разрешения на строительство все ведомства были конструктивны, и работа продвигалась гладко. Я хочу всех за это поблагодарить!“

„Ремонт Батарейной морской крепости – важная инвестиция в сохранение нашего исторического наследия и открытие города морю. Поэтому мы в городской управе надеемся, что ухудшение экономической ситуации не помешает реновации морской крепости и что строительство начнется как можно скорее. Когда территория Батарейной морской крепости будет приведена в порядок, большая часть таллиннской набережной вновь станет более красивой“, - отметил заместитель руководителя Таллиннского департамента городского планирования Оливер Алвер.

Эскизный проект Батарейной морской крепости был завершен в марте 2022 года, после чего US Real Estate начал процесс получения разрешения на строительство. Основной проект комплекса зданий, готовившийся параллельно с эскизным проектом, был завершен в июле, а в августе был объявлен тендер на строительство. Перестройка Батарейной морской крепости начнется в 2023 году.

К 2026 году Батарейная морская крепость превратится в один из самых оригинальных комплексов в Эстонии, в котором выдержанная в строгом стиле 19 века крепость будет сочетаться с модной архитектурой. Место, связывающее бизнес и досуг, рабочую жизнь и времяпровождение с друзьями. Здание будет представлять собой уникальную смесь исторической и современной архитектуры.