ГАЛЕРЕЯ | Компания Урмаса Сырумаа получила разрешение на строительство Батарейной морской крепости(1)
Принадлежащая Урмасу Сыырумаа компания US Real Estate, застройщик комплекса зданий Батарейной морской крепости, получила от Таллиннского департамента городского планирования разрешение на начало строительства. Над проектированием являющегося памятником старины масштабного и сложного комплекса работало более 100 человек – было привлечено 33 проектных предприятия, а также различные исследовательские и консалтинговые компании. В процессе выдачи разрешения на строительство участвовали 16 ведомств.
„Самый большой вызов заключался в том, как такая большая команда будет работать над достижением общей цели, – рассказал директор по строительству US Real Estate Тармо Похлак. – В Эстонии подобный объем работ с памятником старины никогда не проектировался, и разрешение на подобное строительство не оформлялось. Перед проектированием требовалось больше исследований, чем обычно, и в результате было больше общения с разными сторонами, переговоров и поиска компромиссов. В процессе проектирования и выдачи разрешения на строительство все ведомства были конструктивны, и работа продвигалась гладко. Я хочу всех за это поблагодарить!“
„Ремонт Батарейной морской крепости – важная инвестиция в сохранение нашего исторического наследия и открытие города морю. Поэтому мы в городской управе надеемся, что ухудшение экономической ситуации не помешает реновации морской крепости и что строительство начнется как можно скорее. Когда территория Батарейной морской крепости будет приведена в порядок, большая часть таллиннской набережной вновь станет более красивой“, - отметил заместитель руководителя Таллиннского департамента городского планирования Оливер Алвер.
Эскизный проект Батарейной морской крепости был завершен в марте 2022 года, после чего US Real Estate начал процесс получения разрешения на строительство. Основной проект комплекса зданий, готовившийся параллельно с эскизным проектом, был завершен в июле, а в августе был объявлен тендер на строительство. Перестройка Батарейной морской крепости начнется в 2023 году.
К 2026 году Батарейная морская крепость превратится в один из самых оригинальных комплексов в Эстонии, в котором выдержанная в строгом стиле 19 века крепость будет сочетаться с модной архитектурой. Место, связывающее бизнес и досуг, рабочую жизнь и времяпровождение с друзьями. Здание будет представлять собой уникальную смесь исторической и современной архитектуры.
В комплексе будет предлагаться в общей сложности 32 200 м2 арендной площади, на которой будут располагаться офисы, рестораны, кафе, досуговый центр, продуктовый магазин, пекарня, цветочный магазин, магазин домашних животных, пивоварня, центр по интересам для молодежи, галерея искусства и музей. Двор люнета будет закрыт основанной на уникальном техническом решении крышей, под которой днем люди смогут работать при естественном солнечным свете. Со стороны моря будет построен променад длиной 310 метров, который соединит квартал Каларанна и Ноблесснер.
„В настоящее время мы подаем заявку на получение разрешения на строительство новых зданий на участке Весиленнуки, 2 рядом с морской крепостью и в сотрудничестве с профессиональными чиновниками надеемся получить его еще в этом году“, - сказал Тармо Похлак.