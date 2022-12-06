Советы специалиста, как пережить рост Euribor в ближайшие полгода

Экономический прогноз банка LHV обещает рост межбанковской процентной ставки Euribor в первом полугодии 2023 года, что приведет к увеличению ежемесячных выплат по кредитам. Тем не менее руководитель отдела частного финансирования LHV Кэтлин Ватсель в интервью программе „Великолепная четверка“ на Радио 4 сказала, что сейчас люди подготовлены к очередному кризису лучше и большой нагрузки не ощутят, пишет rus.err.ee.