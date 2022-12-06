Советы специалиста, как пережить рост Euribor в ближайшие полгода(2)
Экономический прогноз банка LHV обещает рост межбанковской процентной ставки Euribor в первом полугодии 2023 года, что приведет к увеличению ежемесячных выплат по кредитам. Тем не менее руководитель отдела частного финансирования LHV Кэтлин Ватсель в интервью программе „Великолепная четверка“ на Радио 4 сказала, что сейчас люди подготовлены к очередному кризису лучше и большой нагрузки не ощутят, пишет rus.err.ee.
- Согласно прогнозу, ожидается, что в следующем году Euribor достигнет 3%, однако потом пойдет на снижение и стабилизируется. Приведите пример, насколько вырастут выплаты по кредиту в размере 100 000 евро?
- Если месячная выплата по кредиту в размере 100 000 евро на 30 лет еще до этого лета достигала 365 евро, то, когда Euribor вырастет до 3%, месячная выплата увеличится на 165 евро и составит 530 евро.
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