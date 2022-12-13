ОБЪЯСНЯЕМ | Нужно ли платить налог с продажи квартиры, полученной в наследство?

Читатель написал: „Хочу продать квартиру, полученную в наследство. Должен ли я в этом случае платить подоходный налог? Зависит ли уплата подоходного налога от того, что я должен прописаться в этой квартире и жить там какое-то время? Если это так, то как долго я должен там жить, чтобы получить освобождение от уплаты подоходного налога?“