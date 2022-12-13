13.12.2022, 10:07
ОБЪЯСНЯЕМ | Нужно ли платить налог с продажи квартиры, полученной в наследство?
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В редакцию Maaleht обратился читатель, который получил в наследство квартиру, но хочет ее продать. Он интересуется, нужно ли ему будет платить с продажи подоходный налог.
Читатель написал: „Хочу продать квартиру, полученную в наследство. Должен ли я в этом случае платить подоходный налог? Зависит ли уплата подоходного налога от того, что я должен прописаться в этой квартире и жить там какое-то время? Если это так, то как долго я должен там жить, чтобы получить освобождение от уплаты подоходного налога?“