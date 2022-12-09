ФОТО | Обновленная инфраструктура: в Таллинне открыли для движения две новые улицы

„Квартал Вольта является одним из самых крупных проектов в Пыхья-Таллинне, и несмотря на трудный год, его активное строительство продвигается согласно плану. Только что был завершен первый дом новой очереди по адресу Уус-Вольта 9, и площади уже переданы владельцам“, — сказал член правления Endover Роберт Лауд. „Работая над кварталом Вольта, мы чувствуем большую ответственность за достойное сочетание старой и новой архитектуры, а также симбиоз зданий и парковых зон“, — добавил Лауд.

Бывшее промышленное здание с более чем 120-летней историей, построенное из известняка, теперь носит название Volta Gallery Lofts. В здании длиной 172 метра расположились жилые и коммерческие помещения.

Жемчужиной таунхауса являются роскошные трехэтажные апартаменты с двориками и уникальные офисные помещения. Эксклюзивность дому придают потолки высотой 6,4 метра, отреставрированные старинные арочные окна и приватные дворики. Одна из двух частей заводского здания останется полностью открытой, там будут построены внутренние дворы с озеленением. Кроме того, в задней части для обеспечения приватности сохранят известняковую стену с арками.

Развитие крупного жилого квартала потребовало создания новой обширной инфраструктуры. В квартале построены две новые улицы: Уус-Вольта и Моотори. В общей сложности было проложено более 1,5 км сети ливневой канализации, которая охватывает улицы Пеэтри, Тёэстузе и Вольта, а также трубопровод для дождевой воды внутри квартала Вольта. „В отличие от Каламая, где в большинстве домов газовое или печное отопление, в квартале Вольта появилась новая система централизованного теплоснабжения. На крышах новых домов установлены солнечные батареи. В сотрудничестве с Enefit мы построили внутриквартальную нейтральную к операторам сеть связи, которая на сегодняшний день уникальна в своем роде. Кроме того, мы с Enefit планируем новое решение для зарядки электромобилей, которым можно будет управлять через приложение“, — сказал Роберт Лауд.