ФОТО | Обновленная инфраструктура: в Таллинне открыли для движения две новые улицы
В историческом квартале Вольта открыли новые улицы Уус-Вольта и Мотори, и представили уже готовые и еще строящиеся здания. Это один из крупнейших жилых проектов в Пыхья-Таллинне: в текущем и в следующем году там будут сданы 173 квартиры и более 2200 м² коммерческих площадей. В квартале также появятся масштабная подземная парковка и нейтральная к операторам сеть связи.
„Квартал Вольта является одним из самых крупных проектов в Пыхья-Таллинне, и несмотря на трудный год, его активное строительство продвигается согласно плану. Только что был завершен первый дом новой очереди по адресу Уус-Вольта 9, и площади уже переданы владельцам“, — сказал член правления Endover Роберт Лауд. „Работая над кварталом Вольта, мы чувствуем большую ответственность за достойное сочетание старой и новой архитектуры, а также симбиоз зданий и парковых зон“, — добавил Лауд.
Бывшее промышленное здание с более чем 120-летней историей, построенное из известняка, теперь носит название Volta Gallery Lofts. В здании длиной 172 метра расположились жилые и коммерческие помещения.
Жемчужиной таунхауса являются роскошные трехэтажные апартаменты с двориками и уникальные офисные помещения. Эксклюзивность дому придают потолки высотой 6,4 метра, отреставрированные старинные арочные окна и приватные дворики. Одна из двух частей заводского здания останется полностью открытой, там будут построены внутренние дворы с озеленением. Кроме того, в задней части для обеспечения приватности сохранят известняковую стену с арками.
Развитие крупного жилого квартала потребовало создания новой обширной инфраструктуры. В квартале построены две новые улицы: Уус-Вольта и Моотори. В общей сложности было проложено более 1,5 км сети ливневой канализации, которая охватывает улицы Пеэтри, Тёэстузе и Вольта, а также трубопровод для дождевой воды внутри квартала Вольта. „В отличие от Каламая, где в большинстве домов газовое или печное отопление, в квартале Вольта появилась новая система централизованного теплоснабжения. На крышах новых домов установлены солнечные батареи. В сотрудничестве с Enefit мы построили внутриквартальную нейтральную к операторам сеть связи, которая на сегодняшний день уникальна в своем роде. Кроме того, мы с Enefit планируем новое решение для зарядки электромобилей, которым можно будет управлять через приложение“, — сказал Роберт Лауд.
Все шесть новых зданий под названием Volta Residentsid достигли пиковой высоты, владельцам начнут вручать ключи от квартир с начала следующего года. Все дома имеют класс энергопотребления А. Архитектурное решение Volta Residentsid создано сотрудниками бюро KoKo, которые среди прочего были вдохновлены легендарной вафельной машиной Volta. Архитектура новостроек соответствует историческому промышленному кварталу, современная минималистская форма которого сочетается с вневременным кирпичным фасадом.
В домах Volta Residentsid строят как 1-4 комнатные квартиры, так и двухэтажные лофты и эксклюзивные пентхаусы с видом на море и Старый город. Средняя цена за квадратный метр этих квартир составляет около 4600 евро. Здания расположены внутри квартала вдоль улиц Уус-Вольта и Моотори.
В будущем в середине квартала появится парковая зона с высоким озеленением, которая будет находиться вдали от улиц и обеспечит жителям уединение и покой прямо во дворе. В парке планируется построить игровые площадки для разных возрастных групп, установить столы для настольного тенниса, открыть площадку для игры в петанк, зоны для тренировок и выгула для домашних животных, а также открыть детский сад.
За развитие квартала отвечает команда лучших исполнителей с многолетним опытом. Архитектуру зданий создают представители известных архитектурных бюро KOKO, Apex и ARS.
Улучшением планировок помещений занимается дизайнер интерьеров Аэт Пиель, а генеральным подрядчиком выступает компания Metropoli Ehitus, имеющая опыт строительства масштабных проектов и высотных зданий. Финансирование на текущие этапы строительства выделяют крупнейшие местные банки Эстонии LHV Pank, Coop Pank и Bigbank.