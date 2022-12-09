Банк: в центре внимания по-прежнему жилищный кредит со специальным графиком выплат

„Осенний рынок недвижимости на своём новом уровне стабилизировался. Сделок стало меньше, чем на пике прошлой зимой, но рынок функционирует. Например, количество договоров было на том же уровне, что и в ноябрь прошлого года, то есть в период, за которым последовал покупательский бум, продолжавшийся три-четыре месяца“, — прокомментировала Йонна Пехтер, руководитель Bigbank Eesti, и добавила, что стало значительно меньше поступать ходатайств о кредите от мелких инвесторов, желающих вложить деньги в недвижимость, но те, кто ищет новый дом для себя, по-прежнему активны.

По словам Пехтер, возвращение средней суммы кредита на уровень 115 000 евро также было вполне ожидаемым. „На рынке стало меньше новостроек и предлагаемых в них квартир, поэтому увеличивается доля сделок с более старыми и несколько более дешёвыми квартирами на вторичном рынке. В результате средняя сумма кредита становится меньше в условиях, когда реальные цены сделок практически не снизились“, — пояснила Пехтер, как основные рыночные тенденции влияют на статистику.

Покупатели жилья по-прежнему проявляют повышенный интерес к жилищному кредиту со специальным графиком, который позволяет в течение первых десяти или даже двадцати лет платить банку только проценты. „В ноябре почти четверть кредитов, выданных в Bigbank, – это кредиты со специальным графиком“, – сказала Пехтер, по словам которой покупатели жилья, как и прежде, видят в предлагаемом Bigbank жилищном кредите со специальным графиком защиту от инфляции.