Внимание! Владельцы домов могут быть привлечены за халатность

„В департамент ежегодно поступают различные сообщения о поврежденных ль дом и снегом автомобилях и пострадавших людях, причиной повреждений являются нарушения обязательств собственника здания. Крыши вдоль тротуаров и других общественных мест (в том числе свесы) не должны представлять опасности для людей, передвигающихся под ними, в том числе и для имущества, расположенного под ними“, — пояснил Прийт Паллу , руководитель отдела строительства и железных дорог TTJA.

Чрезмерная нагрузка в виде снега особенно опасна для легких зданий или частей зданий со стальными и деревянными конструкциями (навесы, козырьки, карнизы), а также для зданий с плоскими или малоскатными крышами (АЗС, спортивные сооружения, ангары, эстакады), тоже касается и старых и ветхих зданий. Паллу добавил, что при уборке излишков снега и льда с крыши необходимо параллельно следить за тем, чтобы их масса не создавала временную дополнительную нагрузку на конструкцию (например, в то время, когда снег собирается на одном краю крыши перед его сбросом вниз).