Внимание! Владельцы домов могут быть привлечены за халатность
В связи с усилением зимних погодных условий департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) напоминает владельцам зданий, что скапливающийся на крышах тяжелый снег и лед, а также свисающие сосульки могут представлять опасность для жизни людей, передвигающихся под такими крышами, и имущества, расположенного под ними. В случае возможной опасности доступ людей в пространство под свесом должен быть ограничен, а крыша и свес должны быть немедленно очищены.
„В департамент ежегодно поступают различные сообщения о поврежденных льдом и снегом автомобилях и пострадавших людях, причиной повреждений являются нарушения обязательств собственника здания. Крыши вдоль тротуаров и других общественных мест (в том числе свесы) не должны представлять опасности для людей, передвигающихся под ними, в том числе и для имущества, расположенного под ними“, — пояснил Прийт Паллу, руководитель отдела строительства и железных дорог TTJA.
Чрезмерная нагрузка в виде снега особенно опасна для легких зданий или частей зданий со стальными и деревянными конструкциями (навесы, козырьки, карнизы), а также для зданий с плоскими или малоскатными крышами (АЗС, спортивные сооружения, ангары, эстакады), тоже касается и старых и ветхих зданий. Паллу добавил, что при уборке излишков снега и льда с крыши необходимо параллельно следить за тем, чтобы их масса не создавала временную дополнительную нагрузку на конструкцию (например, в то время, когда снег собирается на одном краю крыши перед его сбросом вниз).
При удалении снега и льда TTJA рекомендует соблюдать следующие требования:
при перемещении по крыше необходимо использовать средства безопасности и надежно закрепить себя с помощью к конструкции;
если у собственника здания нет надлежащего оборудования для обеспечения безопасности и других инструментов, необходимых для обеспечения безопасности работ, следует заказать выполнение работ по уборке снега с крыши в специализированной компании;
выходя на крышу, необходимо учитывать погодные условия, т.к. гололед, сильный снегопад и ветер могут значительно увеличить риск падения;
нельзя сбрасывать снег с верхней части здания на нижнюю, так как это может создать чрезмерную нагрузку на нижнюю часть здания и привести к ее обрушению;
при сбросе снега в зону движения людей и транспортных средств, доступ людей в эту зону должен быть заблаговременно ограничен;
для безопасного передвижения по крыше на ней рекомендуется установить специальные мостики и лестницы;
установить на крыше снегозащитный барьер для предотвращения падения снега и льда с крыши;
при растапливании снега и льда следует избегать использования химических веществ и технологий, которые могут повредить кровельное покрытие или водосточные системы, при колке льда стоит отказаться от использования острых предметов, которые могут повредить кровельное покрытие;
при механическом удалении снега и льда используйте подходящие инструменты, чтобы не повредить крышу или ее покрытие, которое могло стать ломким от холода.
TTJA призывает к внимательности и напоминает, что свесы крыш должны быть безопасными в любой момент времени. В обязанности домовладельца входит отслеживание состояния снега и льда, скапливающихся на крыше в снежный сезон. Невыполнение обязательств собственника здания влечет за собой финансовую ответственность. В случае повреждения имущества на собственника может быть начато гражданское делопроизводство, в случае же причинения вреда здоровью другого лица собственник может быть привлечен к уголовной ответственности.