Соседская зона: ТОП соседей, которые мешают жить всему дому – как на них воздействовать

Соседи- животноводы

Курящие соседи

Курение, как известно, вредит не только самому курящему, но и тем, кто рядом с ним. Наверняка многие не понаслышке знают, как легко через открытые окна проникает дым, когда на балконе соседней квартиры кто-то курит. Но если курение на балконе, лестничной площадке или около подъезда еще как-то можно пресечь по закону, то вот с дымящими в самой квартире соседями сложно что-то сделать. Закон не запрещает людям курить в своей квартире.

Психически нездоровые соседи

„Стали замечать, как он с сумкой по помойкам ходит. Начал пить и жену свою тоже, видимо, споил до полной потери здоровья – мы часто слышали, как она кричит и стонет, зовя его. Через какое-то время ее забрали в дом по уходу. После этого с Валерой все еще хуже стало. Он стал собутыльников водить, постоянно какие-то бомжеватого вида мужики встречались в подъезде… В квартире Валеры не работала канализация, то ли отключенная за неуплату, то ли сам сломал он ее, и фекалии он выносил на помойку в ведре, часто расхлестывая все это по лестнице. Вонь из его квартиры шла невыносимая, все соседи пробегали мимо, зажав нос. В нашей ванной тоже стало попахивать, запах шел через вентиляцию, и нам пришлось заклеить вентиляционное отверстие скотчем, – рассказывает Татьяна. – Мы с соседями неоднократно обращались и в квартирное товарищество, и в полицию, и в социальные инстанции, описывали все происходящее, но меры не принимались до тех пор, пока не произошел совершенно вопиющий случай. Мы с дочкой вызвали лифт, и в нем к нам приехал Валера – в чем мать родила. Я сразу вызвала полицию. В итоге Валеру забрали, а его квартиру выставили на аукцион. Но он еще неоднократно появлялся у дома и пытался войти в подъезд, думая, что все еще живет здесь“.