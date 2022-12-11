Соседская зона: ТОП соседей, которые мешают жить всему дому – как на них воздействовать(8)
Соседи, которые осложняют жизнь остальным жильцам, найдутся почти в каждом многоквартирном доме. Речь не всегда идет о нарушителях закона. Но тем не менее часто некоторые люди живут так, что остальным становится некомфортно жить рядом с ними. „МК-Эстония“ составила ТОП таких соседей и узнала, как призвать их к порядку.
Наверняка каждому жильцу многоквартирного дома хоть раз приходилось иметь дело с соседями, которые громко слушают музыку, устраивают шумные вечеринки, чьи дети без конца бегают над головой. А может быть, в вашем подъезде есть психически нездоровые жильцы, соседи-плюшкины или фанатичные любители животных. С одной стороны, эти люди не нарушают никаких законов, если только речь не о нарушении ночного покоя. С другой стороны, громкая музыка, постоянный топот или бесконечный лай собак и днем могут свести с ума соседа, который, например, хочет выспаться после ночной смены.
Закон о квартирных товариществах гласит, что в отношениях между собой квартирные собственники должны соблюдать принцип добросовестности и учитывать оправданные интересы друг друга. На практике этот пункт работает плохо.
Соседи-алкоголики
Если в вашем доме есть сосед-алкоголик, то наверняка другие жильцы в курсе его проблем. Хорошо, если дело ограничивается лишь тем, что иногда сосед появляется в подъезде в нетрезвом виде, при этом никому не мешая. Но алкоголь на людей действует по-разному. Если одни просто тихо пьют, другие приглашают собутыльников, разводят грязь не только в квартире, но и в подъезде, конфликтуют с соседями, а то и до драк доходит.
Соседи с громкими детьми
Дети есть дети, им не усидеть на месте, хочется побегать и попрыгать. Маленькие дети часто плачут, а то и кричат, и порой это становится невозможно терпеть. В некоторых случаях могут прийти на помощь социальные службы.
„Мы стали постоянно слышать детский плач, доносящийся от соседей снизу. Это был не плач младенца, что было бы понятно. Ребенку было 3–4 года. Он бегал и все время истерил. Мы разговаривали с этими людьми, пытались объяснить, что это ненормально, когда мы просыпаемся в час ночи и в шесть утра от истерик их ребенка. Родители отвечали, что они прочитали в интернете – такое поведение нормально, само пройдет. Но ребенок постоянно был как будто на грани нервного срыва. Это длилось довольно долго – днями и ночами. Наконец, я обратилась в Lastekaitse. Социальный работник как-то через детский сад вызвал семью на разговор. И тогда оказалось, что у ребенка гиперактивность и еще что-то, ему требуется помощь специалиста“, – делится своим опытом Ирина.
Соседи- животноводы
Например, бабушка-кошатница, у которой с десяток мяукающих ртов, или мужчина – заводчик спаниелей, который содержит щенков и их родителей в обычной двушке. Вроде бы это и не запрещено законом, но другим жильцам может быть не по нраву такое соседство, если из квартиры любителя животных исходит неприятный запах, постоянно слышен лай многочисленных собак и т. д.
Курящие соседи
Курение, как известно, вредит не только самому курящему, но и тем, кто рядом с ним. Наверняка многие не понаслышке знают, как легко через открытые окна проникает дым, когда на балконе соседней квартиры кто-то курит. Но если курение на балконе, лестничной площадке или около подъезда еще как-то можно пресечь по закону, то вот с дымящими в самой квартире соседями сложно что-то сделать. Закон не запрещает людям курить в своей квартире.
Психически нездоровые соседи
Истории про людей с расстройством психики тоже нередки. Возможно, речь не о буйных людях, которые с ножом бросаются на прохожих. В таких случаях совершенно точно нужно вызывать полицию. Но могут быть и вполне спокойные личности, которые ведут себя асоциально.
Татьяна вспоминает Валеру (имя изменено. – Прим. ред.), жившего этажом ниже ее. Мужчина когда-то был вполне приличен и приветлив, но со временем его жизнь и поведение поменялись.
„Стали замечать, как он с сумкой по помойкам ходит. Начал пить и жену свою тоже, видимо, споил до полной потери здоровья – мы часто слышали, как она кричит и стонет, зовя его. Через какое-то время ее забрали в дом по уходу. После этого с Валерой все еще хуже стало. Он стал собутыльников водить, постоянно какие-то бомжеватого вида мужики встречались в подъезде… В квартире Валеры не работала канализация, то ли отключенная за неуплату, то ли сам сломал он ее, и фекалии он выносил на помойку в ведре, часто расхлестывая все это по лестнице. Вонь из его квартиры шла невыносимая, все соседи пробегали мимо, зажав нос. В нашей ванной тоже стало попахивать, запах шел через вентиляцию, и нам пришлось заклеить вентиляционное отверстие скотчем, – рассказывает Татьяна. – Мы с соседями неоднократно обращались и в квартирное товарищество, и в полицию, и в социальные инстанции, описывали все происходящее, но меры не принимались до тех пор, пока не произошел совершенно вопиющий случай. Мы с дочкой вызвали лифт, и в нем к нам приехал Валера – в чем мать родила. Я сразу вызвала полицию. В итоге Валеру забрали, а его квартиру выставили на аукцион. Но он еще неоднократно появлялся у дома и пытался войти в подъезд, думая, что все еще живет здесь“.
Соседи – арендодатели
Если соседи сдали свое жилье на долговременной основе, то это, в принципе, других жильцов не должно волновать. Но есть услуги посуточной аренды. Это тоже не запрещено, но не всем жильцам может быть по нраву, что в доме каждый день появляются новые квартиранты, особенно если они ведут себя не слишком прилично. Представьте, что каждый день новая компания устраивает вечеринку с громкой музыкой у вас за стеной. Если одни после стука в дверь согласятся сделать потише, то другие нахамят. Да и договариваться с каждыми новыми постояльцами уж очень утомительно.
Соседи, у которых ремонт
Ремонт порой затягивается на недели и месяцы. И все это время кто-то регулярно сверлит и колотит стены. Даже если это происходит не в самое позднее время, это может мешать жильцам соседних квартир.
Нарушение закона или порядка
„Все описанные ситуации с соседями с точки зрения закона можно объединить, – говорит юрист Данил Липатов из Progressor Õigusbüroo. – Они влекут своими действиями нарушение покоя или общественного порядка, т. е. мешают другим жильцам пользоваться их квартирной собственностью. Но при этом, исходя из Закона, у нас не запрещено держать собак в квартире, жить с детьми в квартире, употреблять алкоголь у себя в квартире или даже курить. Следовательно, тут нужно отталкиваться от регуляций, которые есть в законе о квартирной собственности и квартирном товариществе. С одной стороны, у квартирособственников есть обязанность воздерживаться от действий, которые влияют на других собственников квартир больше, чем это предполагается обычным использованием жилья. А с другой стороны, есть обязанность проявлять терпимость к тем шумам и действиям, которые связаны с обычной жизнедеятельностью. Понятно, что многоквартирный дом – это совокупность звуков, шумов, запахов. Но их уровень должен быть связан с повседневным использованием жилья“.
„Если мы говорим о нарушении общественного порядка – драках, криках, шуме, музыке во время ночного покоя – разумно вызывать патруль полиции. Нарушение будет зафиксировано. Будет составлен акт и вынесено решение о наказании, – говорит Липатов. – Если нарушение невозможно подвести под статью о нарушении общественного порядка, как, например, асоциальный образ жизни жильцов, то Закон о квартирных товариществах предусматривает один-единственный механизм воздействия – принудительное отчуждение квартирной собственности“.
Вопрос об отчуждении квартирной собственности принимается на общем собрании квартирного товарищества. Решением общего собрания может быть определено, что квартирособственник, который регулярно и существенным образом нарушает права других квартирособственников, должен будет произвести отчуждение принадлежащей ему квартиры и тем самым выбыть из квартирного товарищества. Данное решение принимается простым большинством голосов.
Если же горе-сосед отказывается продать квартиру, то по истечении 3 месяцев с момента вынесения решения любой из членов КТ может обратиться в суд, чтобы произвести принудительное отчуждение. Суд будет оценивать серьезность нарушения и пропорциональность применяемой к нарушителю крайней меры.
КТ может установить правила
„Если мы говорим о ремонте, который мешает людям в дневное время, то этот вопрос можно регулировать внутренним распорядком квартирного товарищества. На общем собрании можно установить временные рамки, в период которых можно проводить ремонтные работы. Таким образом, можно дополнительно регулировать внутреннюю жизнь дома“, – объясняет Данил Липатов.
В случае содержания большого количества кошек или собак в квартире, если это существенно влияет на жизнь других жильцов, соседи также могут через КТ требовать, чтобы квартира была приведена в порядок. Если владелец квартиры не выполняет такое предписание, то можно на общем собрании КТ говорить о принудительном отчуждении квартиры.
Сложнее обстоит дело, если речь идет о курении в квартире. Закон о табаке этого не запрещает. Также, по словам юриста, не получится решить проблему и в рамках внутреннего распорядка КТ, поскольку такой запрет будет существенно ограничивать права самого квартирособственника пользоваться своей квартирой.
В случае психически нездоровых людей юрист Данил Липатов советует обращаться в социальные службы, которые могут принять меры вплоть до установления опеки через суд.
Если же нарушения порядка и покоя фиксируются со стороны квартиры, которая сдается в аренду, в т. ч. посуточно, то за все эти нарушения несет ответственность владелец жилплощади. К нему соседи могут обращаться с жалобами, и он же получит предписание об отчуждении, если его примет КТ. Правилами КТ невозможно запретить владельцам квартир сдавать свою жилплощадь в аренду, в т. ч. посуточно.
„Пункт о принудительном отчуждении действует в случае всех этих нарушений. Соседи должны обратиться к правлению, чтобы зафиксировать нарушения. Затем правление обращается к владельцу квартиры с указанием о неправомерности поведения и требованием устранить такое поведение в разумные сроки. Если после этого обращения продолжаются нарушения, то созывается общее собрание с повесткой об отчуждение квартиры. Когда решение об отчуждении принято, то у собственника квартиры есть три месяца, чтобы добровольно продать квартиру. Если он этого не сделал, товарищество может обращаться в суд“, – объясняет юрист.
Председатель квартирного товарищества Раймо Йыгева рассказывает, что часто сталкивался с подобными ситуациями. Если речь о животных в квартире, то, по словам Йыгева, можно обратиться в Муниципальную полицию или в организации по защите животных.
Касательно курения в квартире и дыма, которые проникают через вентиляцию, нужно искать проблему в конструкциях дома, говорит Йыгева: „Если дым и запахи проникают через вентиляцию в другие квартиры, это ненормально. Ведь каждая квартира имеет свою вентиляцию. Надо сообщить в правление, которое организует экспертизу и выяснит, почему запахи проникают в чужие квартиры“.
Также, по его словам, квартирное товарищество не может регулировать, сколько собак человек может иметь у себя дома. Но КТ своими правилами может установить требование, чтобы собака не лаяла в подъезде, например, когда рано утром ее выводят на прогулку.