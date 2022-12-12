Мелкие инвесторы в недвижимость уходят из Таллинна и строят свою империю в городках

Предприниматель Иво Ярве продал большую часть своих объектов недвижимости в Таллинне и инвестировал в Ида-Вирумаа.

До сих пор Ярве покупал в Йыхви одно- и двухкомнатные квартиры, но видит хороший потенциал и для трехкомнатных. „Чем лучше ремонт, тем больше желающих. У меня даже был случай, когда пришлось устроить аукцион“.

Уход со столичного рынка недвижимости, по словам Ярве, в первую очередь был обусловлен большим ростом цен, из-за чего арендный доход стал меньше, а ожидания арендаторов – слишком высокими.

На решение в пользу Йыхви повлияли разговоры об открытии там ИТ-училища. И на фоне новостей о том, что в этом городе мало арендных площадей, в 2019 году Ярве решил купить там несколько квартир, где могли бы жить как студенты, так и преподаватели.