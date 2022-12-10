В Литве хотят сносить советские многоквартирные дома

„Когда реновируют дома снаружи, на них просто надевают „шубу“, а внутри остается плесень“, – сказал председатель Комитета по экономике Казис Старкявичюс.

Поэтому говорят, что рациональнее было бы снести эти дома и строить новые.

„Думаю, не надо ждать, когда эти дома начнут разваливаться. Надо уже делать домашнюю работу“, – сказал глава Ассоциации строителей Далюс Гедвилас.

Министр охраны окружающей среды Симонас Гентвилас сказал, что даже если выяснится, что дом находится в аварийном состоянии, отвечают за него его жители.

„Государство не может участвовать в обновлении имущества каждого физического лица. Если у тебя есть имущество, какой-то капитал, надо заботиться об имуществе“, – сказал министр.

Уже больше 10 лет говорят о том, что надо что-то делать с домами, построенными в советское время. В Литве около 36 000 многоквартирных домов, 2/3 построены в советское время. Им давался гарантийный срок на 50 или всего 25 лет.

Говорят о том, что жилье это устарело и морально, там неудобная планировка, такие дома могут превратиться в гетто.

„Целые районы морально устареют, не будут отвечать требованиям энергетической устойчивости. Это проблема, которая назревает в государстве“, – заметил Гедвилас.

Глава строительной компании Hanner Арвидас Авулис сказал, что есть решения, которые помогут людям переехать из старой квартиры в новую бесплатно.

„Мы предлагаем модель, которая ничего не будет стоить жителям. Они поменяют старое жилье на новое“, – сказал он.

По словам Авулиса, эту модель уже не раз представляли разным правительствам. Предприниматели рядом с домом и на его месте строят новые, только более высокие дома, чтобы проект окупился за счет продажи части квартир. На это должны дать согласие жители, а власти - выдать разрешение на уплотнение и увеличение высотности квартала.

„Нужна политическая воля, коррекция законов, их изменение. Инвесторы всегда будут хотеть осуществлять такие проекты“, – делился предложением Авулис.