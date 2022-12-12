В каких условиях живут пенсионеры и русские семьи в Эстонии: сколько квадратных метров приходится на каждого?

В Эстонии насчитывается 557 146 заселенных жилых помещений, которые расположены более чем в 180 000 зданий. Среднее здание (частный или многоквартирный дом) построено в 1965 году, жилое помещение относится при этом в среднем к 1972 году. Для сравнения: средний житель Эстонии родился в 1979 году, т. е. среднее жилье эстонца старше его самого. Среди домов эстоноземельцев по-прежнему доминируют здания советского времени.

„Тип используемого жилого помещения тесно связан с возрастом человека и его жизненными этапами, – говорят аналитики Департамента статистики. – После совершеннолетия доля проживающих в частных домах людей уменьшается, в то время как доля людей, проживающих в квартирах, резко увеличивается, поскольку молодые люди отправляются жить и учиться в города. Кроме того, в некоторой степени увеличивается количество людей, проживающих в других жилых помещениях, вероятно, за счет переселения в общежития. После 35 лет количество проживающих в частных домах людей на некоторое время увеличивается, но после 50 лет вновь начинает уменьшаться. В конце линии возраста на графике наблюдается резкое увеличение доли общих жилых помещений (до 8%), что прежде всего демонстрирует рост количества людей, проживающих в домах престарелых“.

Кроме того, 1,6% жителей проживает в общих жилых помещениях (попечительские дома, общежития) и 1,2% – в других жилищных единицах или нежилых помещениях. Если рассматривать данные не на уровне домохозяйства, а на уровне отдельного лица, можно увидеть, что более половины населения Эстонии, т. е. 689 204 человека, живет в городских квартирах.

В квартирах, в т. ч. рядных и парных домах, в общем проживает 67,9% жителей Эстонии. В среднем, количество членов в живущей в частном доме семье – 2,53 человека, а в проживающей в квартире – 2,28 человека.

„В Эстонии насчитывается более полумиллиона домохозяйств, из них в частных домах проживает 154 422 (27,5%), – сообщают аналитики Департамента статистики. – В эти домохозяйства входит 390 855 человек, т. е. 29,3% жителей Эстонии. По сравнению с переписью населения 2011 года, доля проживающих в частных домах домохозяйств увеличилась на 0,7 процентных пункта“.

Во-первых, по последним данным, чаще всего дом среднего жителя Эстонии старше, чем он сам. Во-вторых, выросло число тех, кто живет в частных домах.

Перепись населения проходила в начале этого года, и в ней приняли участие почти 600 000 человек. Многие заполнили анкету сами в интернете, а порядка 61 000 человек отвечали на вопросы интервьюеров по телефону.

Более 70% владельцев

Еще некоторые интересные данные: семь из десяти человек живут в недвижимости, которая принадлежит им или кому-то из их семьи.

Доля тех, кто арендует жилье, 18,3%. И в основном это одинокие люди. Любопытно, что среди эстонцев и среди людей других национальностей этот процент одинаков.

Больше всего собственников недвижимости среди жителей Ида-Вирумаа, их доля составляет 74,9%.

„Результат был ожидаемым, поскольку в Ида-Вирумаа в основном более старые многоквартирные дома, население старше среднего, и эмиграция из уезда превышает иммиграцию, однако на рынок арендного жилья более всего влияет именно приток новых жителей“, – говорит представитель Департамента статистики Терье Трасберг.

Она добавила, что в другом конце этой последовательности немного неожиданно расположился Вильяндиский уезд (69%), т. е. в этом уезде меньше всего людей, которые живут в недвижимости, которой владеют сами или кто-то из их семьи.

А если смотреть отдельно по городам, то еще меньшая доля собственников жилого помещения проживает в Таллинне и Тарту – 68,6% и 67,8% соответственно.

В среднем по стране на каждого человека приходится по 30,1 квадратных метров жилплощади. Если же брать отдельно по национальностям, то на каждого эстонца приходится по 31,7 квадратных метра жилплощади, на каждого русского – 25,9 квадратных метра жилплощади, на людей других национальностей – по 28,6 кв.м.

Если считать по комнатам, то в среднем у каждого жителя страны в распоряжении 1,21 комнаты.

В среднем самые большие жилые помещения находятся в Кийли, самые маленькие – в Силламяэ.

Если же сравнивать с соседями, то у жителей Эстонии меньше площади на каждого, чем в Финляндии и Латвии, но больше, чем в Литве. В среднем выходит по 40,1 кв.м жилплощади на каждого жителя Финляндии, по 32,3 кв.м площади на каждого жителя Латвии и 29,6 кв.м в Литве.

27 000 семей живут без удобств

Согласно последним данным, вода есть почти в каждой квартире. Но – только в 80% частных домов, то есть в четырех частных домах из пяти.