ЭКСПЕРТ | Падение продаж новых квартир: борьба идет за каждого клиента
Спрос на новые квартиры сократился, и если в прошлом году в среднем продавалось 350 новых квартир в месяц, то за последние три месяца — в среднем 70, говорит аналитик по недвижимости Тыну Тоомпарк, пишет rus.err.ee.
Падение спроса является большой проблемой как на рынке новых квартир, так и на рынке другого жилья, сказал Тоомпарк „Актуальной камере“.
„Если перевести в цифры, то средний показатель продажи новых квартир за последние три месяца составляет 70 квартир в месяц, что все равно очень мало по сравнению с прошлым годом. В прошлом году в среднем каждый месяц продавалось около 350 квартир“, — отметил он, добавив, что в прошлом году был настоящий бум продаж.
По словам Тоомпарка, снижение спроса еще не сильно повлияло на цены, в настоящее время они достаточно стабильны, и есть лишь несколько заметных скидок, которые остаются в районе пяти процентов.
Подробнее читайте ЗДЕСЬ.