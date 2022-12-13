ЭКСПЕРТ | Падение продаж новых квартир: борьба идет за каждого клиента

„Если перевести в цифры, то средний показатель продажи новых квартир за последние три месяца составляет 70 квартир в месяц, что все равно очень мало по сравнению с прошлым годом. В прошлом году в среднем каждый месяц продавалось около 350 квартир“, — отметил он, добавив, что в прошлом году был настоящий бум продаж.