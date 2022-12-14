Эксперт по недвижимости: фантастический ценник в прошлом

„Например, если бы минувшей весной кто-то выставил на продажу 3-комнатную квартиру в Ласнамяэ за 170 000 евро, эксперт посчитал бы это довольно глупой, но, всё же, не совсем безнадёжной затеей. В сегодняшней рыночной ситуации телефон продавца, давшего такое объявление, уже совершенно точно не зазвонит“, – сказал исполнительный директор подразделения жилых площадей 1Partner Kinnisvara Меэлис Рянк о ситуации, сложившейся на рынке на данный момент, и добавил: „При этом, на самом деле, цены практически не изменились, и сделки проходят на уровне, сравнимом с предыдущими месяцами – просто из необоснованно завышенных цен продавцам пришлось выпустить воздух“.