Эксперт по недвижимости: фантастический ценник в прошлом
„Средняя цена квадратного метра таллиннских квартир остаётся стабильной уже полгода, похмелье, наступившее после ценовой лихорадки, потихоньку проходит, а вместе с ним и лестничные аукционы и „заоблачные“ цены, с помощью которых некоторые продавцы надеялись поймать крупную рыбу в мутной воде, исчезнут уже через несколько лет“, — говорит об изменениях на рынке исполнительный директор подразделения жилых площадей 1Partner Kinnisvara Меэлис Рянк.
„Например, если бы минувшей весной кто-то выставил на продажу 3-комнатную квартиру в Ласнамяэ за 170 000 евро, эксперт посчитал бы это довольно глупой, но, всё же, не совсем безнадёжной затеей. В сегодняшней рыночной ситуации телефон продавца, давшего такое объявление, уже совершенно точно не зазвонит“, – сказал исполнительный директор подразделения жилых площадей 1Partner Kinnisvara Меэлис Рянк о ситуации, сложившейся на рынке на данный момент, и добавил: „При этом, на самом деле, цены практически не изменились, и сделки проходят на уровне, сравнимом с предыдущими месяцами – просто из необоснованно завышенных цен продавцам пришлось выпустить воздух“.
„Покупка нового жилья — это всегда эмоциональное решение, поэтому, при умелой посреднической работе маклера и удачном стечении обстоятельств, Вы и сегодня обязательно найдёте для своей квартиры покупателя, у которого есть желание и финансовые возможности, чтобы хорошо заплатить за свой новый дом. В то же время очевидно, что в ближайшее время добавить пятьдесят или даже сто тысяч евро к цене квартиры уже не получится“, — сказал Рянк.