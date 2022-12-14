ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Читательница о ремонтных работах КТ: а где же смета?

От редакции:

Хозяйственный план КТ, составной частью которого является план ремонтных работ, по словам юрист KETA ÕIGUSBÜROO OÜ, магистра права Марины Сухнёвой, согласно части 1 статьи 41 Закона о квартирной собственности и квартирном товариществе, должен содержать:

1) обзор состояния предмета долевой собственности и планируемые действия;

2) предполагаемые доходы и расходы квартирного товарищества;

3) распределение между квартирособственниками обязанностей по несению хозяйственных расходов;

4) размер платежей, вносимых в ремонтный фонд и резервный капитал;

5) прогнозируемое количество и стоимость топлива, теплоэнергии, воды, канализации и электричества.

„Совершенно ясно, что пункты 2–5 предполагают наличие цифрового наполнения предполагаемых доходов и расходов и их распределения между собственниками квартир, – комментирует Сухнёва. – К составу годовых расходов относятся расходы на управление и обслуживание, а также ремонт дома. Отсюда следует, что наименование конкретной услуги или работы должно сопровождаться стоимостью этой услуги или работы. Все расходы на них распределяются планом между квартирособственниками в виде ежемесячных авансовых платежей на квадратный метр долевой собственности каждого таким образом, чтобы годовые расходы покрывались годовыми доходами“.

Если правление отделывается только общими фразами наименования ремонтных работ, то, по словам юриста, оно нарушает исключительное право собственников квартир решать, какую цену они готовы платить за предложенную работу.