„Необходимо переосмыслить, что делать дальше“: эстонский застройщик сокращает весь штат(1)
Волна сокращений затронула и строительную компанию MAK Kinnisvara. По словам владельца фирмы, из-за общего подорожания цен работникам приходится повышать зарплаты, и чтобы получать хоть какую-то прибыль, клиент должен платить строителям около 30 евро в час, пишет dv.ee.
„В Ляэне-Вирумаа ты подходишь к клиенту и говоришь, слушай, 30 евро в час. Тебя спрашивают, шутишь что ли, давай сделаем 15. Зачем мы тогда вообще занимаемся бизнесом?“ – задается вопросом руководитель MAK Kinnisvara Кайн Кивисаар. Он добавляет, что еще три года назад работники в среднем получали 6-7 евро в час.
После двух лет деятельности MAK Kinnisvara проинформировала Кассу по безработице о сокращении всех пятерых сотрудников, поскольку сейчас работы практически нет, а перспективы на будущее туманны.