„Необходимо переосмыслить, что делать дальше“: эстонский застройщик сокращает весь штат

„В Ляэне-Вирумаа ты подходишь к клиенту и говоришь, слушай, 30 евро в час. Тебя спрашивают, шутишь что ли, давай сделаем 15. Зачем мы тогда вообще занимаемся бизнесом?“ – задается вопросом руководитель MAK Kinnisvara Кайн Кивисаар. Он добавляет, что еще три года назад работники в среднем получали 6-7 евро в час.