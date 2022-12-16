Будьте внимательны: есть вероятность, что вы переплачиваете за отопление

Он отметил, что расходы на отопление являются самой большой статьёй расходов в климате нашей страны, и небольшие ошибки в строительстве могут быть критичными для пользователя в виде более высоких расходов на отопление. „Котлы и тепловые насосы являются частью целостной системы отопления — большую роль играет решение, предназначенное для передачи всего остаточного тепла, будь то радиаторное отопление или тёплый пол. Важно обеспечить, чтобы тепло поступало в систему отопления без потерь и чтобы система могла эффективно его передавать“, – описал эффективную систему отопления Блауберг.

Эксперт ABC Kliima пояснил, что экономия и комфорт являются важными ключевыми словами при реновировании систем отопления. „Старые системы имеют низкую эффективность. Единственными решениями сегодня, не требующими ежегодного пополнения запасов топлива, являются системы на основе тепловых насосов или газового отопления, а также центральное отопление. Все остальные решения, такие как печи, камины, пеллетные котлы, дизельные котлы, угольные котлы и котлы на древесных отходах, требуют ежегодных вложений времени и денег, чтобы необходимое топливо или отопительный материал был в необходимом количестве в течение отопительного сезона“, – сказал эксперт ABC Kliima.

Он отметил, что все котлы, работающие на ископаемом топливе, должны обслуживаться ежемесячно или еженедельно. „В зависимости от качества топлива отопительный прибор может нуждаться в обслуживании даже еженедельно. Также для каминов, печей и дровяных котлов техническое обслуживание проводится еженедельно в течение отопительного сезона, и периодическая чистка дымоходов также может быть включена в работы по обслуживанию“, – добавил Блауберг. Он подчеркнул, что зачастую отопительные приборы не обслуживаются много лет, а потом люди удивляются, когда счета постоянно растут. „Существует прямая зависимость между регулярностью обслуживания и суммой счетов за отопление. Это нельзя недооценивать“, – сказал Блауберг.

„Все системы отопления требуют технического обслуживания. Сколько и что именно нужно обслуживать, зависит от типа и особенностей отопительной системы и оборудования. Если система отопления не проходит вовремя соответствующее техническое обслуживание и больше не работает должным образом, это также может привести к увеличению расходов на отопление“, – сказал менеджер по продажам ABC Kliima Индрек Блауберг .

Рахкема подчеркнула, что не следует бояться использования дополнительного финансирования для улучшения своего дома и собственного благосостояния. „Техническое обслуживание или полная замена отопительных приборов, которые годами не обслуживались, может быть достаточно значительным расходом, на который сразу не хватит денег из повседневных средств. В то же время, замена системы отопления требует финансовых вливаний, чтобы дом был тёплым, а счета за отопление не увеличивались. В этом случае стоит рассмотреть возможности банковского финансирования, ведь сделанные инвестиции окупятся достаточно быстро“, – пояснила эксперт Inbank. Рахкема посоветовала тщательно продумать процесс и при необходимости обратиться к специалистам, которые могут дать более точный совет, ведь реновирование старой печи зачастую может оказаться дороже, чем установка нового отопительного прибора, соответствующего потребностям обогрева помещений.

„В связи с более высокими ценами на энергоносители возрос интерес жителей Эстонии к финансированию решений, позволяющих сделать дома более энергоэффективными“, — сказала Эвелин Рахкема, менеджер по продажам кредитов и карт Inbank . Она отметила, что нарастающей тенденцией является использование зелёного энергетического кредита для установки геотермального отопления, но для экономии затрат на отопление также можно успешно реновировать системы отопления с помощью банковского финансирования или повысить энергоэффективность недвижимости за счёт улучшения теплоизоляции вашего жилья.

Эксперт по системам отопления отметил, что в старых системах радиаторного отопления накипь часто ограничивает проток воды и, следовательно, передачу тепла в систему. „Если вы не хотите заменять всю систему, вы всегда можете её промыть, что улучшит проток воды.В случае тёплого пола вы должны убедиться, что трубопровод проложен под полом и что пол достаточно изолирован снизу“, – сказал Блауберг. Он отметил, что, например, при покупке подержанного дома обязательно стоит проверить систему отопления, изучить существующее решение и убедиться, что оно соответствует стандартам.

Эксперт ABC Kliima рекомендовал как можно скорее заменить все старые и устаревшие отопительные приборы. „Конечно, реновирование должно основываться на личных возможностях, а также на наличии и цене соответствующего топлива или, например, дров.Если у вас есть дрова бесплатно, а котёл вышел из строя, есть смысл поменять его на новый котёл, а не переходить на другой вид отопления“, – констатировал эксперт, но подчеркнул, что электрические котлы, ионные котлы и, например, старые угольные котлы уже сегодня стоит перевести на другой вид топлива. „Если говорить о комфорте, вам не удастся обойтись без тепловых насосов – они неизбежно являются самыми удобными, чистыми и безопасными отопительными приборами на рынке“, – сказал Блауберг.

При реновировании системы отопления можно сэкономить до 30% энергии

В качестве примера он указал, что при замене старого угольного котла на новый экономия энергии составляет около 20–30%, при замене 20-летнего геотермального теплового насоса на новый, современный геотермальный тепловой насос, экономия составляет около 20%.Хотя Блауберг отметил, что все эти цифры являются оценочными и напрямую зависят от состояния заменяемого отопительного прибора, а также характеристик и технических данных нового, в качестве примера можно указать, что, например, при замене старого котла на древесных отходах на новый котёл экономия энергии составляет около 10%, а при замене старой печи на древесных отходах на новую печь экономия энергии составляет 20–30%.

По словам менеджера по продажам кредитов и карт Inbank, существуют различные способы финансирования повышения энергоэффективности дома. „Поскольку цель зелёных кредитов обычно связана с инвестициями в недвижимость и экономией средств, а не только с потреблением, они также предлагаются по очень разумной процентной ставке. Поскольку вокруг цен на энергоносители все ещё много неясного и трудно предсказать будущее, в долгосрочной перспективе прибыль от сэкономленных благодаря зелёной энергии затрат может быть больше, чем сумма, потраченная на проценты по кредиту“, – сказала эксперт Inbank.

Рахкема добавила, что зелёный энергетический кредит Inbank также может быть использован для повышения энергоэффективности недвижимости, например, для утепления крыши, замены окон или установки воздушного теплового насоса.