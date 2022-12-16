ЭКСПЕРТ | Эйфория на рынке недвижимости закончилась

В третьем квартале квартиры в Таллинне стоили на 23% дороже, чем годом ранее, когда высокий спрос привёл к двузначному росту цен. Рост нетто-зарплаты жителей столицы в третьем квартале был почти в четыре раза медленнее, чем рост цен на квартиры. На доступность жилья также начал влиять рост ставки Euribor, которая только сейчас постепенно начинает поднимать сумму кредитных платежей домохозяйств.

Всё больше семей уже не могут позволить себе квартиру в новостройке

Однако быстрый рост цен на жильё и повышение процентных ставок – не единственные факторы, которые ухудшили доступность жилья для домохозяйств за последний год. Вдобавок влияет и быстрый общий рост потребительских цен, что снизило покупательную способность домохозяйств и привело к тому, что у многих из них стало меньше свободных денежных средств.

Кроме того, падение доступности квартир ещё не полностью отражает влияние роста цен в новостройках. В этом году активно бронировали новые квартиры, но в статистику они будут включены только после завершения строительства, предположительно в следующем году. Разница между ценой сделок, зафиксированной в статистике Земельного департамента, и ценой предложения застройщиков, по оценкам, составила в третьем квартале почти 40%. Предлагаемые цены на новостройки находятся на таком уровне, что они, согласно индексу доступности жилья Swedbank, для некоторых семей недоступны*.

Рынок недвижимости охлаждается, пошли вниз и цены