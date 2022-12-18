ЭКСПЕРТ | Не всегда толстосумы: кто они, покупатели усадеб в Эстонии

Партнер Pindi Kinnisvara по продажам Пеэп Сооман пишет о том, что круг заинтересованных в приобретении усадьбы лиц достаточно разнообразен, и предположение о том, что все они имеют мешок денег, не всегда непременно соответствует действительности.

Усадебные комплексы – это действительно крупные сооружения, и по сравнению с обычным частным домом их обслуживание в значительной степени более затратное. Во-вторых, они требуют совершенно иных коммунальных расходов. В-третьих, при приведении усадеб в порядок необходимо следовать также правилам охраны памятников старины, что еще больше повышает стоимость реновации. При этом, однако, не соответствует истине мнение о том, что усадьбы покупают только очень состоятельные люди.

Покупателей усадеб можно в целом разделить на три категории

Любители истории. Истории усадеб весьма увлекательны, и для многих фанатов истории восстановление центра усадьбы может стать делом всей жизни. При этом упор делается не на непременно быстрое выполнение строительных работ, а на внимании именно к истории и постепенном восстановлении усадьбы. К сожалению, обычный учитель истории действительно не может позволить себе содержание усадьбы, однако благодаря наличию значительного капитала и существенно более глубокого интереса к истории возросло количество новых собственников эстонских усадеб, которые восстанавливают исторические комплексы в соответствии со своими возможностями.

Вторую категорию образуют представители гостиничного бизнеса. Усадьба, приведенная в порядок, становится мощным объектом притяжения для туристов. В некоторых поместьях даже устроены спа (Пядасте, Вихула, Сака и пр.), однако в целом их владельцы все же ограничиваются услугами размещения и/или организации мероприятий. Есть некоторые события, которые не всегда удобно проводить в банкетном зале отеля, например, – свадьбу. Поэтому именно усадьба – это великолепное место, где можно устроить пышное свадебное торжество.