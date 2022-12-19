ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ | Как не обжечься при покупке нового жилья
Ни для кого не является новостью тот факт, что на рынке недвижимости сейчас наступили неустойчивые времена, вместе с тем людям по-прежнему необходимо покупать и продавать жилье. „Что касается новых квартир, то стоит отдавать предпочтение жилым площадям, строительство которых уже ведется, поскольку в таком случае риск обжечься будет меньше“, – уверен партнер Pindi Kinnisvara по продажам Пеэп Сооман.
„Никто точно не знает, насколько усугубится экономическая ситуация, но ясно одно, что количество сделок совершенно точно не упадет до нуля. Людям по-прежнему необходимо покупать и продавать недвижимость, также никуда не исчезнет и спрос на новые квартиры“, – сказал он.
„Хотя многое зависит также от конкретного застройщика, то общее правило гласит, что в трудные времена, если покупатель желает приобрести совершенно новое жилье, то стоит покупать его, по меньшей мере, в уже строящемся здании“, – сказал он.
„Причина проста – если еще даже не был заключен договор на строительство, строительные работы еще не начинались, и приблизительный срок готовности дома – 2024 год, следовательно, сам застройщик также еще не испытывает уверенности и поэтому на основании предварительных продаж пытается оценить, окупится ли в результате планируемое строительство или нет. Советую людям все же не становиться подопытными кроликами, и на это имеются две причины. Во-первых, если планы застройщика провалятся, то рухнут также и мечты человека, желающего купить жилье. Второй и более прагматической причиной является риск того, что уплаченные деньги, будь то суммы, внесенные за договор бронирования или обязательственно-правовой договор, попросту будут заблокированы в связи с задержкой реализации проекта застройки“, – пояснил Сооман.
„Сейчас на рынке достаточно широкий выбор недвижимости, и застройщики также проявляют гибкость. Время приобретения жилья на основании красивых иллюстраций уже прошло, поэтому пройдитесь по строительной площадке, поговорите со строителями. Это более надежный способ приобрести новую квартиру, поскольку уже ведущееся строительство никто так запросто не остановит“, – добавил он.